Guillermo Carracedo, deportista e influencer gallego: "Los jóvenes serán quienes cambien lo que está ocurriendo en los océanos"

Campeón de Europa y de España de paddle surf, médico y creador de contenido con una comunidad de más de cinco millones de seguidores en redes sociales, Guillermo Carracedo se ha convertido en una de las figuras más influyentes cuando se habla de mar, deporte y divulgación ambiental. El gallego será el padrino de la XIII edición de Mar de Mares, el festival que entre el 4 y el 14 de junio volverá a convertir A Coruña en un punto de encuentro alrededor de la protección del medio marino.

Su papel no será únicamente representativo. Carracedo participará de forma activa en la Gran Limpieza de Fondos Marinos Signus este domingo en la Dársena de la ciudad y, tras obtener recientemente el título de buceo, se sumergirá para retirar residuos del fondo del mar.

¿Cómo recibe la propuesta de convertirse en padrino de la XIII edición de Mar de Mares?

Bueno, la verdad es que lo recibí con ilusión, que al final es lo que merece. Para mí, participar en algo con un trasfondo tan bonito, tanto la acción que vamos a hacer ese día como la concienciación que podemos hacer a través de ella, es algo que hago en mi día a día en redes sociales y poder hacerlo como imagen del festival para mí es un orgullo y un placer inmenso participar.

¿Conocía el festival antes de esta edición?

Sí que lo conocía, pero tengo que decir que en las doce ediciones anteriores no había podido ir. Al final siempre me ha cuadrado fuera, me ha cuadrado de un lado a otro, viajo mucho y esta vez justo con el nombramiento de embajador ha coincidido que sí que estoy aquí. He sido el primero que no únicamente se ha apuntado a la limpieza como tal, sino que además me he sacado recientemente el título de buceo, así que me voy al agua y pretendo limpiar de primera mano debajo del agua.

Guillermo Carracedo en la presentación de la XIII edición de Mar de Mares / LOC

¿Qué es le hace ilusión de esta nueva experiencia?

Bueno, pues yo creo que el poder acercar este festival a la gente joven, que al final son los que en un futuro van a continuar con este movimiento y van a poder crear un cambio y cambiar lo que está ocurriendo en los océanos. Entonces, bueno, yo creo que quizá eso sea lo que más ilusión me hace.

Como alguien que pasa muchas horas en el mar, ¿cree que la sociedad es realmente consciente de los problemas que afrontan los océanos?

Para nada. Al final yo creo que es verdad lo que siempre se dice, que corazón que no ve y corazón que no siente. Yo lo veo todos los días, yo cada día que voy a la playa veo cómo empeoran las playas, cómo llega más plástico, veo la falta de conciencia dejando basura en la arena y bueno, pues ahí es donde creo que tenemos que hacer hincapié, donde tenemos que crear conciencia y es donde está parte de mi labor en este festival. Creo que sobre todo tenemos, ya no únicamente los jóvenes, sino en la población en general, tendencia a un automatismo. Llevamos un ritmo de vida tan acelerado que no nos paramos a pensar las consecuencias que tiene el uso excesivo de plásticos. No todo el mundo tiene el tiempo como para poder acercarse a la playa y ver lo que hay. Entonces ahí es donde tenemos que hacer mucho hincapié y este festival es una manera muy bonita de hacerlo. De que la gente saque tiempo para venir y ayudar en lo que puedan.

¿Cuándo se dio cuenta de que podía aprovechar su visibilidad en redes sociales para lanzar este tipo de mensajes?

Pues yo creo que desde el primer momento. Al final a mí me han criado con estos valores, con esta forma de ser y cuanto más tiempo paso en el mar, más se me clavan las cosas que veo y más ganas tengo de compartirlas y de concienciar a la gente en ellas.

¿Considera que los jóvenes están más concienciados de lo que a veces se piensa?

Pues muy buena pregunta. Yo creo que muchos de ellos están ya muy concienciados y que sobre todo es un público muy influenciable, en el que es el momento para transmitirles valores buenos y que realmente calen en ellos.

¿Las redes tienen una capacidad de influencia mayor que otros canales de comunicación?

No voy a ser yo quien lo diga, pero claramente las audiencias que tenemos ahora en las redes sociales son muy grandes y calan mucho en ellos. Al final ellos buscan esa imagen de referente o de ídolo que van a seguir y si esa persona es capaz de transmitirles buenos valores y conectar con ellos, eso es donde realmente haces mella.

Usted ha conseguido conectar con su público.

Pues sí, espero haber conectado. Poco a poco va creciendo mi comunidad. Cada vez somos más. Cada vez tengo un público más grande al que espero poder estar transmitiendo esos buenos valores y esas buenas acciones. Poco a poco yo he entrado compartiendo mis aventuras, compartiendo mi día a día y mi pasión por la vida, por el deporte que hago. Y siendo yo, sin tapujos ni personajes. Soy yo al 100 %. Y bueno, ahora hace poquito, recientemente he llegado a los 5 millones de seguidores. Así que sí, la comunidad sigue creciendo y yo muy contento con ello.

"Empecé con el surf porque vi la película de Locos por el surf, la de los pingüinitos de animación. Y dije: si ellos pueden, yo también"

¿Cómo comenzó su relación con el surf?

Bueno, pues yo empecé con el surf porque vi la película de Locos por el surf, la de los pingüinitos de animación. Y dije: si ellos pueden, yo también. Entonces poco a poco fui aprendiendo, tutelado por la gente de mi zona. Y bueno, la verdad es que siempre se dice que el surf es como una mafia. Una vez que entras no puedes salir. Y ahí sigo.

¿Imaginaba entonces que acabaría compitiendo al máximo nivel?

Creo que al final cuando empiezas todos tenemos aspiraciones y sueños muy locos. La cosa es que esos sueños locos se han hecho realidad y estoy pudiendo competir y viviendo de un deporte que me apasiona, que me encanta y que me hace levantarme con una sonrisa todos los días. Al final el surf es un deporte que no únicamente te conecta mucho contigo mismo, sino que también te conecta de una manera muy especial con la naturaleza. Entonces yo creo que quizás esas son las enseñanzas más importantes. Aparte de ese toque adrenalínico que tiene el surf, que no lo tienen otros muchos deportes.

Además de deportista, también es médico. ¿Mantiene esa faceta profesional?

Ahora mismo tengo la medicina más apartada, más de lado. Y la verdad es que sigue siendo una de mis pasiones, una vocación que tengo que en algún momento retomaré. He estado hasta hace poco como médico del Obradoiro, de un equipo de básquet. Y la verdad es que muy contento y sigo formándome porque al final la cabeza hay que mantenerla activa y la medicina es un ciclo en el que siempre tienes que estar aprendiendo, así que siempre sigo buscando cosas que hacer.

La concelleira de Medio Ambiente, Yoya Neira, durante la presentación del festival Mar de Mares. / Andy Perez

¿Qué mensaje le gustaría trasladar a los gallegos para que se impliquen más en el cuidado de las playas y del mar?

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Que somos una de las comunidades que más rodeados de mar estamos. Que nos acerquemos un poco a ver el cambio que han tenido nuestros mares en los últimos años. Ya no únicamente en el sector pesquero, sino simplemente el cambio en cuanto a contaminación, en cuanto a playas, en cuanto a todo. Y que ellos mismos crearan la conciencia y que intenten transmitirla después.