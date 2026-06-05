Marcus Fernández reflexiona sobre unha década de transformación dixital en Coruña Bloggers: "Querer ser influencer é como cando todos querían ser futbolistas"
O divulgador tecnolóxico participará este sábado no décimo aniversario do evento, un encontro que reivindica o valor da comunidade dixital, a creación de contidos en galego e o pensamento crítico ante a desinformación
A Coruña converterase este sábado nun punto de encontro para profesionais, creadores de contido e apaixonados da comunicación dixital coa celebración do décimo aniversario de Coruña Bloggers. Entre os participantes estará Marcus Fernández, webmaster de Código Cero e unha das voces máis recoñecidas da divulgación tecnolóxica en Galicia, que aproveita a efeméride para reflexionar sobre unha década de transformacións en internet no Espacio Avenida de Abanca.
Para Fernández, o gran valor dunha iniciativa como Coruña Bloggers está precisamente no seu carácter presencial. "É unha das poucas desculpas que temos para que persoas con inquedanzas semellantes nos poidamos xuntar, coñecer xente nova, compartir experiencias e establecer conexións que moitas veces acaban sendo profesionais", explica. O que agora se coñece como networking, resume entre risas, "antes era simplemente tomar algo cos amigos".
O divulgador destaca que estes encontros permiten saír da propia burbulla e descubrir outras realidades. "Un creador dun blog tecnolóxico non ten as mesmas preocupacións que alguén que fala de turismo ou de gastronomía. Escoitar aos demais axúdache a entender outros puntos de vista e incluso a aplicar ideas que nunca se che ocorrerían no teu ámbito", asegura.
A súa relación coa comunicación dixital vén de lonxe. "Levo nisto dende o século pasado", bromea. Formado en informática, foi combinando a tecnoloxía coa divulgación e a colaboración en radio, televisión, prensa e medios dixitais. Un camiño que define como "orgánico" e construído "pasiño a pasiño".
Ao botar a vista atrás, Fernández compara a evolución de internet cun coñecido paradoxo filosófico. "É como o barco ao que lle van cambiando as pezas pouco a pouco ata que xa non queda ningunha das orixinais. Segue sendo o mesmo barco, pero tamén é completamente distinto". Para el, a esencia da creación de contidos continúa presente, aínda que os formatos mudaron radicalmente. "Antes había blogs. Agora hai canles de YouTube, contas de Instagram ou TikTok. Moitas veces a xente segue facendo o mesmo, só que adaptado ás ferramentas actuais".
Móbil e desinformación
Un dos cambios máis importantes chegou da man da conectividade móbil. "Pasamos de buscar cobertura levantando o teléfono no aire a poder retransmitir vídeo en directo desde calquera lugar". Esa revolución permitiu que millóns de persoas se convertesen tamén en emisores de información. "Agora a primeira noticia dun accidente ou dun suceso moitas veces aparece nas redes sociais antes de chegar aos medios tradicionais", indica o profesional.
Mais esa democratización tamén trouxo novos desafíos. A desinformación é, ao seu xuízo, un dos grandes problemas actuais. "Coa intelixencia artificial disparouse a facilidade para crear contidos falsos con aparencia real. O preocupante non é só quen os crea, senón quen os comparte pensando que son verdadeiros". Por iso insiste na necesidade de fortalecer o pensamento crítico: "Temos que aprender a contrastar información e desenvolver criterios para saber de que nos podemos fiar. Iso é algo que se aprende na escola, na casa e tamén coa experiencia diaria".
A irrupción da intelixencia artificial representa para el outro dos grandes puntos de inflexión da última década. Aínda que actualmente moitos contidos xerados por máquinas presentan sinais recoñecibles, advirte de que esa diferenza será cada vez máis difícil de detectar. "Dentro duns anos distinguir entre o que fixo unha persoa e o que fixo unha máquina vai resultar moito máis complicado", prognostica.
A falta de contido galego
Outra das súas preocupacións ten que ver coa presenza do galego no ámbito dixital. Considera que existe unha oferta insuficiente, especialmente no audiovisual. "Vivimos nun momento no que hai contido infinito, pero se buscas contido en galego a realidade é moi diferente", resume. Lembra con nostalxia a época da xeración de Xabarín Club e lamenta que as novas xeracións non dispoñan dunha oferta similar: "Todo o mundo debería poder atopar contidos do seu agrado na súa lingua. O galego non debería ser unha cuestión de militancia, senón de normalidade".
Sobre o futuro profesional dos mozos que soñan con traballar na comunicación ou na creación de contidos, Fernández lanza unha mensaxe realista. "É como cando todos querían ser futbolistas. Os mellores poderán vivir diso, pero a competencia é enorme". Se antes se competía cos profesionais máis próximos, agora a rivalidade é global. "Hoxe compites con milleiros de creadores de todo o mundo", explica.
A pesar das dificultades, segue vendo oportunidades no ecosistema dixital galego. Destaca que existen creadores con proxección internacional que moitas veces nin sequera son identificados como galegos. "Temos moita xente facendo cousas importantes para todo o mundo desde aquí". Por iso anima aos asistentes a aproveitar a cita deste sábado. "Non é só un ciclo de conferencias. É unha oportunidade para falar directamente cos relatores, resolver dúbidas e descubrir todo o que se está movendo ao noso redor".
Dez anos despois do seu nacemento, Coruña Bloggers continúa defendendo a mesma idea coa que comezou: compartir coñecemento, crear comunidade e demostrar que A Coruña tamén ten moito que dicir no mundo dixital.
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