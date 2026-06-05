Marineda City abre nueva tienda dedicada al universo femenino

Marineda City sigue ampliando su oferta comercial con una propuesta dirigida al universo femenino. La firma de moda Brownie anuncia la apertura de una nueva tienda en el centro comercial de A Coruña. Desde este viernes, los visitantes pueden acudir a este nuevo establecimiento ubicado en la primera planta.

La nueva tienda Brownie cuenta con 125 metros cuadrados de superficie y ha sido diseñada para que la experiencia vaya más allá de la compra y se reflejen la esencia y los valores de la marca.

Tienda Brownie en Marineda City. / LOC

La madera de roble aporta una estética cálida que pretende evocar el universo femenino, también con tonos claros e iluminación indirecta. El interiorismo convive con una cuidada selección de elementos decorativos que intentan recrear una atmósfera cercana y armoniosa para que la experiencia de compra sea fluida y relajada.

La nueva apertura en Marineda City se enmarca en el plan de expansión de Brownie y en su apuesta por Galicia para reafirmarse en el mercado español.

La firma de moda femenina, presente también en Santiago y en Vigo, busca con este nuevo espacio ofrecer a sus clientas la oportunidad de descubrir la esencia de la marca y sus propuestas de moda para el día a día.