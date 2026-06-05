La Orquesta Sinfónica de Galicia regresa a Sudamérica con tres conciertos en Colombia en su nueva temporada

La Orquesta Sinfónica de Galicia presentó este viernes su temporada 2026-2027, titulada Raíces y con un presupuesto de 3,6 millones de euros, con una programación concebida por su director titular, Roberto González-Monjas, que propone un recorrido artístico por la memoria, la identidad y los vínculos culturales. La formación musical regresará a Sudamérica 20 años después para dar tres conciertos en Colombia. Además, la programación incluye 24 actuaciones de abono de viernes y 12 para el abono de sábado.

La presentación contó con la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, además del presidente del Consorcio para la Promoción de la Música, Juan Antonio Cuéllar, la delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, y la diputada provincial, Avia Veira.

Cambio de imagen

El concepto de Raíces articula una temporada que mira al pasado para proyectarse hacia el futuro. La programación se construye alrededor de la conexión con Galicia y el diálogo entre Europa y América Latina. Además, tendrán importancia la creación contemporánea, la música coral, la ópera o los proyectos educativos.

Cuéllar destacó que la nueva etapa llega acompañada de una renovación de la imagen institucional de la OSG, "mucho más arraigada en la naturaleza gallega, en nuestra verdadera identidad". En ese sentido, explicó que González-Monjas quiso titular la temporada Raíces porque "remite a todo aquello que nos llena de orgullo, a nuestra relación con el pasado y al respeto por el patrimonio".

El presidente del Consorcio subrayó además la voluntad de reforzar la presencia de la música gallega en la programación. "Nosotros tenemos el privilegio de llevar al público el patrimonio musical universal, pero también de llevar al mundo el patrimonio musical gallego", señaló.

Conexión con Galicia

La programación profundiza en la relación de la OSG con Galicia al incluir obras de compositores gallegos y de autores estrechamente ligados al entorno cultural de la orquesta, entre ellos Andrés Gaos o Rogelio Groba. Uno de los proyectos más destacados será Mythos, una propuesta participativa de Abraham Cupeiro, que explorará los orígenes ancestrales de la música.

Además de los tres conciertos en Bogotá, que estarán centrados en Mozart, Sinfónica tiene previstos fuera de A Coruña en Vigo, Ferrol, Santiago, Valladolid o Bilbao. La temporada incorporará también música coral, ópera, conciertos de cámara y actividades educativas y sociales, con especial atención al contexto del Xacobeo 2027.

Apoyo institucional

La alcaldesa, Inés Rey, agradeció la implicación de las instituciones que forman parte del Consorcio y defendió la OSG como proyecto cultural compartido. "A Orquestra Sinfónica de Galicia é unha das grandes embaixadoras da nosa cultura", afirmó. Rey invitó además a la ciudadanía a acercarse a una temporada que ofrece "unha experiencia sinfónica completa", con conciertos, ensayos, actividades didácticas y proyectos de comunidad.

La diputada provincial Avia Veira vinculó el concepto de la temporada con una idea de cultura ligada a la identidad y a la proyección exterior. "Falar de raíces é falar de identidade, de memoria, de pertenza, pero tamén de futuro", señaló. "As raíces non son algo que nos ancore ao pasado, senón aquilo que nos permite medrar, innovar e proxectarnos cara ao mundo con confianza, desde o orgullo do que somos", añadió.

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La delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, puso el acento en el papel de la OSG como símbolo cultural de Galicia. "A Orquestra Sinfónica de Galicia é, sen dúbida, unha das institucións culturais máis importantes e un dos grandes símbolos da excelencia artística de Galicia", indicó.