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Los pisos de A Coruña de 50 o más años se multiplican desde el fin de la burbuja: ya albergan a casi la mitad de las familias

Menos del 2% de los hogares coruñeses habitan en viviendas con menos de una década

En los primeros diez años del siglo se vendían unos 1.500 pisos nuevos al año, mientras que ahora la media no llega a los 250

Obras de urbanización en San Pedro de Visma, donde se construirán varios miles de viviendas.

Obras de urbanización en San Pedro de Visma, donde se construirán varios miles de viviendas. / Carlos Pardellas

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Enrique Carballo

A Coruña

Más del 45% de las familias coruñesas viven en inmuebles de 50 o más años de antigüedad, de acuerdo con los últimos datos de la Xunta para 2025. El número de hogares que habitan en edificios antiguos se ha triplicado desde que se empezó a elaborar la estadística, desde los 13.860 de 2010 a los casi 49.400 del año pasado, y suponen un volumen que, según reconocen los propios técnicos municipales, convierte en "inasumible" tramitar las revisiones obligatorias que deben pasar.

El parque ha ido envejeciendo desde que el estallido de la crisis inmobiliaria en 2008 hundiese el mercado de la construcción, y las nuevas promociones de los últimos años no han puesto el mismo número de viviendas en el mercado. De acuerdo con datos del Estado, entre 2004 y 2010 se registraron aproximadamente 1.500 compraventas de pisos de obra nueva anuales en el municipio de A Coruña, pero desde el año 2013 nunca se ha llegado a las 500. La media entre 2015 y 2025 es de unas 240 transacciones.

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El porcentaje de hogares en inmuebles de menos de diez años pasó de casi el 12% en 2012 al 1,94% en 2025, si bien hubo un ligero repunte desde el 1,47% de 2020. Las familias en edificios de 10 a 19 años bajaron del 15,4% al 6,5% entre 2010 y 2025, mientras que los que habitan en inmuebles de entre 20 y 49 años pasaron de ser casi el 60% al 46,3%.

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