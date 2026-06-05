Los promotores de Parque de Oza, en A Coruña, defienden la construcción de los mil pisos previstos y apuntan a nuevos equipamientos en Fariña Ferreño

El proyecto para construir mil pisos en Parque de Oza, entre esta zona verde y O Castrillón, ha generado polémica en el barrio. Vecinos y asociaciones presentaron alegaciones con críticas, entre otros puntos, a las "alturas desproporcionadas" del proyecto, que incluye torres de hasta 17 pisos, y la Xunta señaló que si no se mitiga su impacto habría que valorar reducir la superficie a construir. Un particular inició un proceso judicial contra el plan urbanístico, en el que defiende que los metros que se pueden construir exceden en un 30% los permitidos.

Los promotores de Parque de Oza resumen su respuesta en que no hay "ni trampa, ni fraude alguno", y defienden que el proyecto es legal y respeta las disposiciones de la normativa. Construir permitirá dotar al barrio de zonas verdes y humanizar el viario, argumentan, y los dueños ya han cedido terrenos para equipamientos públicos. Si se necesitan más, añaden, podrían construirse en Fariña Ferreño, una zona ahora ocupada por fincas y huertos junto al polideportivo Monte das Moas y el centro de salud de O Castrillón donde se prevé otra docena de edificios.

Mejoras para el barrio

De acuerdo con la Junta de Compensación que agrupa a los propietarios, el proyecto "cumple la normativa vigente" y respeta el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), aumentando las zonas verdes con respecto a lo que obliga este y humanizando el viario. Siempre su versión, construir "solventará los graves problemas de insalubridad, abandono" y robos y trapicheo que los vecinos "vienen denunciando desde hace décadas".

La tramitación ha seguido su curso "de una manera absolutamente garantista", y, aunque la Xunta ha ordenado que siga una evaluación ambiental ordinaria y no simplificada como pidieron los promotores, estos interpretan que no cuestiona la edificabilidad del ámbito ni rechaza "de plano ninguna parte del contenido de la propuesta". Las alegaciones "servirán para enriquecer y perfilar la propuesta" pero las críticas, dicen los promotores, "no representan a los más de 20.000 vecinos de O Castrillón, muchos de ellos a favor de este proyecto".

Los propietarios, de un gran fondo a vecinos

Entre los propietarios mayoritarios de los terrenos, según publicó este diario hace dos años, estaban una inmobiliaria del banco de inversión norteamericano Blackstone y el Santander, la Fundación Juana de Vega, la Sareb y el Concello, pero la junta señala que los dueños superan los 150, "más de cien de ellos pequeños propietarios vecinos del propio barrio", que hace más de dos décadas realizaron cesiones de suelo para la zona verde del parque de Oza o el Centro Deportivo Municipal.

También se entregaron miles de metros cuadrados para las calles Antonio Ríos, Avenida de la Concordia o Casanova de Eirís, y 840 para el instituto de Monelos. Además, indican que Parque de Oza "forma parte de la misma área de reparto que el polígono Fariña Ferreño" y, por tanto, si es necesario construir edificios como "equipamientos docentes" o un nuevo centro de salud, "podrían también ubicarse en él".

Entre dos parques

La concentración de la superficie a construir en torres de elevado tamaño ha sido defendida por el Ayuntamiento como una forma de liberar terrenos para uso público. Los promotores ven "cuando menos curioso" que "algunas voces cuestionen respecto a O Castrillón el propio Plan General, criticando al Ayuntamiento y su distribución por distritos, afirmando cosas como que si un vecino del Castrillón necesita una zona verde o un centro de salud se alegue que el balance de dotaciones es positivo porque se ha construido un parque a kilómetros de distancia".

Creen que "hay que conocer poco el barrio para afirmar algo así, cuando éste se enclava entre dos de los grandes parques de la ciudad", Oza y Eirís, y defienden que el proyecto en marcha "prevé más metros cuadrados de zona verde de los que está obligado por ley". Sobre las alturas, los promotores defienden que servirán para "no abigarrar urbanísticamente el entorno, ni apantallar con edificios que no sean permeables hacia el interior del barrio".