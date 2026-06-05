El PSOE de Arteixo recurre las nuevas ayudas vecinales por supuestas irregularidades en su aprobación

El PSdeG-PSOE de Arteixo ha presentado un recurso potestativo de reposición contra las nuevas bases de las subvenciones destinadas a las asociaciones vecinales del municipio, aprobadas en el pleno del pasado 28 de mayo. Los socialistas consideran que las normas que regularán el reparto de estas ayudas son "inxustas e discriminatorias" y sostienen que su aprobación estuvo acompañada de varias irregularidades.

El portavoz socialista, Martín Seco, asegura que durante el debate plenario se introdujeron cambios sobre el contenido de las bases de forma verbal, sin que estos apareciesen reflejados en ningún documento ni estuviesen respaldados por los informes técnicos y jurídicos correspondientes. "Non podemos permitir que o diñeiro dos veciños se xestione coma se o Concello fose unha oficina particular do PP", afirmó.

Uno de los principales motivos del recurso es la eliminación del sistema de puntos que se utilizaba en convocatorias anteriores para decidir qué asociaciones recibían las ayudas y en qué cuantía. Según el PSOE, ese sistema permitía valorar aspectos concretos de cada proyecto y garantizaba que las subvenciones se concediesen siguiendo criterios objetivos. Los socialistas consideran que, al desaparecer esa puntuación, el Gobierno local dispone de un margen demasiado amplio para decidir quién recibe las ayudas.

El grupo también rechaza que las nuevas bases limiten las subvenciones a una única asociación por parroquia. A su juicio, esta medida perjudica a aquellas zonas donde existen varias entidades activas y puede provocar que asociaciones que desarrollan actividades para los vecinos queden excluidas de las ayudas municipales. "Limitar a axuda a unha soa entidade por parroquia é castigar o dinamismo dos nosos veciños e fomentar a división", señaló Seco.

Otro de los aspectos que cuestiona el PSOE es la situación de Meicende y Pastoriza. Los socialistas sostienen que las bases diferencian ambos territorios como si fueran parroquias distintas cuando Meicende pertenece a la parroquia de Pastoriza. Consideran que este planteamiento puede generar confusión y provocar desigualdades entre las asociaciones que opten a las subvenciones.

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A través del recurso, el PSdeG-PSOE solicita que se anulen las bases aprobadas por el pleno y que se redacte un nuevo documento que incluya un sistema de valoración claro y objetivo, elimine las limitaciones por parroquias y cuente con todos los informes técnicos necesarios. Los socialistas aseguran que apoyarán la convocatoria si se introducen estas modificaciones, al considerar que las ayudas son importantes para el trabajo que desarrollan las asociaciones vecinales de Arteixo.