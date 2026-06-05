El Puerto de A Coruña tiende la mano al de Ferrol: pone "a su disposición" sus muelles para apoyar el desembarco de la fábrica de coches de SAIC

La empresa pública china SAIC proyecta instalar una fábrica de coches eléctricos con capacidad para manufacturar 120.000 vehículos anuales en Ferrol y As Pontes. La iniciativa ha recibido el aplauso de la patronal coruñesa, la Cámara y el polígono industrial coruñés de Agrela, con voces que consideran que la iniciativa empresarial puede suponer un impulso más allá de Ferrolterra y generar riqueza para empresas de A Coruña. La Autoridad Portuaria de A Coruña no espera que genere más tráficos a corto plazo, pero cree que sí podría hacerlo en un futuro, y celebra la "magnífica noticia" no solo para la comarca sino para el "conjunto de Galicia". "Los puertos de A Coruña, el interior y el exterior, están a disposición del puerto de Ferrol por si podemos ayudar o aportar al desarrollo del proyecto", indican fuentes de la institución.

La planta de SAIC ocupará terrenos en el puerto exterior de Ferrol, donde generará nuevos tráficos, pero el Puerto de A Coruña confía en que tenga un "importante efecto tractor en las empresas e industrias gallegas" en su conjunto. "De forma directa, no se prevé impacto a corto plazo en el puerto de A Coruña, pero al haber un incremento relevante en la actividad podrán surgir oportunidades en el futuro", indica la Autoridad Portuaria coruñesa.

"Buena relación" y colaboración para la eólica marina

El Puerto señala también que mantiene una "buena relación" con el de Ferrol y recuerda que "vamos a trabajar de forma conjunta en proyectos vinculados a la eólica offshore", esto es, molinos situados en el propio mar. Las dos Autoridades Portuarias recibirán del Estado 100 millones de euros para impulsar esta industria, de los que la mayoría, 97,5 millones, irán para la entidad coruñesa. Esta empleará los fondos para urbanizar los muelles exteriores de punta Langosteira y preparar el desembarco de empresas que fabriquen componentes de eólica marina. Hay cinco empresas con proyectos avanzados para ocupar terrenos: Navantia, WindWaves (la antigua Nervión Naval Offshore), Acciona, Esteyco y Saitec.

En la parte septentrional de punta Langosteira operan concesiones desde Repsol al grupo Nogar, con 1.500 metros de muelles. Pero la explanada sur continúa sin uso, con parcelas vacías y un frente de un kilómetro en el que se pueden construir amarraderos pero que ahora es una escollera. La apuesta del Puerto es convertirla en una gran zona industrial destinada a fabricar componentes para estaciones de eólica marina. Según el presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, los fondos "permitirán construir el muelle de la zona sur" a lo largo de unos 400 o 450 metros, casi un tercio más que la ocupación actual. Las obras podrían terminar en unos tres años.