Pull&Bear hace una colección de ropa de San Juan con versiones en gallego, catalán, valenciano y castellano

La marca Pull&Bear, perteneciente a la empresa Inditex ha sacado una gama de productos tanto para hombre como para mujer dedicada a la noche de San Juan. Entre ellos hay camisetas y sudaderas con distintos lemas y dibujos.

Además, tienen en cuenta los diferentes San Juanes que se celebran en la península ibérica y se hace distinción con prendas en gallego, catalán, valenciano o castellano.

También hay una gama dedicada a la noche de San Juan de Alicante. Esta incluye la frase en grande "Fins a la cremà". En catalán existe una camiseta azul con la frase "Sant Joan, la nit més curta".

Colección de Pull&Bear por San Juan / LOC

En gallego hay diferentes versiones de camisetas o sudaderas, todas ellas con los lemas "polo San Xoán, a sardiña molla o pan" o "noite meiga".

Colección de Pull&Bear por San Juan / LOC

El lema "noite meiga" tanto se utiliza en alguna ropa combinado con otras frases o en un modelo de camiseta de mujer solo en letras grandes.

Camiseta de Noite Meiga / LOC

En castellano, las camisetas tienen la frase "que el mar dé salud y suerte, siete olas para buena suerte". También una camiseta utiliza la frase "por San Juan los sueños se harán".

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Colección de Pull&Bear por San Juan / LOC

Todas ellas pueden comprarse a través de la página web de la compañía.