Rey pide mayor acceso a los taxis a Alvedro y la Xunta propondrá tarifas comunes y licencias compartidas para A Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo y Oleiros

Con motivo del cierre temporal de Lavacolla, la Xunta permitió entre el 23 de abril y 27 de mayo mayor flexibilidad para los taxis de A Coruña que prestan servicio en el aeropuerto de Alvedro, situado en el municipio de Culleredo, un refuerzo que confirmó este Ayuntamiento. La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey ha enviado una carta al conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, en la que pide que, mientras no se implante la prestación conjunta del servicio en el ámbito metropolitano que pide el Gobierno local coruñés, se amplíe la presencia de taxis coruñeses en Alvedro para atender a la "demanda real". El Gobierno gallego responde que presentará una propuesta para la prestación conjunta en el área el lunes.

Rey señala que el Concello y el sector del taxi hacen una valoración "extraordinariamente positiva" del refuerzo, pues la medida demostró ser "eficaz, áxil e beneficiosa para as persoas usuarias" y reducir tiempos de espera. Actualmente hay un convenio que permite a algunos taxis de A Coruña prestar servicio en el aeródromo, pero, según la alcaldesa, introduce "evidentes rixideces" y es "insuficiente e alleo ás necesidades reais" del aeropuerto, que presta servicio a "gran parte da provincia da Coruña e parte da de Lugo".

En una reciente reunión con la Xunta, indica Rey, el Gobierno local coruñés defendió la creación de un "área de prestación conjunta de taxis para toda el área metropolitana donde operen todos los taxis de A Coruña sin limitaciones", según explicó en su momento el concejal de Economía y Planificación de A Coruña, José Manuel Lage. Pero mientras no se implante, la alcaldesa reclama "apertura inmediata dun proceso de modificación do convenio" que regula la presencia de taxis coruñeses en Alvedro para eliminar las restricciones y permitir "a presenza de taxis da Coruña en función da demanda real" y con "igualdade de acceso entre profesionais". Con este modelo, según la regidora, se eliminarían "limitacións artificiais que perxudiquen ás persoas usuarias".

La regidora pide al conselleiro una "reunión de traballo" en la que avanzar en la modificación y manifiesta su disposición a trabajar con la Consellería en un "novo marco que dea continuidade ao éxito acadado". El objetivo, insiste, es "asegurar un servizo moderno, competitivo e acorde co peso económico e social da área da Coruña". Actualmente, el convenio establece que 35 taxis prestan servicio en el aeropuerto, 30 de Culleredo y 5 de A Coruña, en igualdad de condiciones, con una bolsa de refuerzo formada por 30 taxis de A Coruña que aguardan en una zona de reserva al momento en que los clientes no tengan taxis en la parada de la terminal. En la comisión de seguimiento del acuerdo de colaboración participan tanto la Consellería de Presidencia como los Concellos de A Coruña y Culleredo.

Nuevo modelo

La Xunta responde que la directora xeral de Mobilidade, Judit Fontela, presentará el lunes una propuesta para la creación de un Área de Prestación Conxunta (APC) a representantes de los municipios de la comarca. El objetivo es mejorar "la eficiencia y cobertura del servicio de taxi en la comarca", con un sistema de licencias compartidas "que le permitirá a las personas titulares operar en todo ese ámbito territorial con un régimen tarifario único, paradas comunes y turnos coordinados", para garantizar la "cobertura continua del servicio y el mantenimiento de un registro único de licencias".

Los municipios de A Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo e Oleiros tienen 519, 28, 23, 34 e 30 licencias de taxi, respectivamente, por lo que la APC de A Coruña sumaría 634 licencias de taxi para una población global de casi 381.000 habitantes. En las zonas en las que haya influencia recíproca entre los servicios de taxi de varios municipios con continuidad geográfica se podrán crear "áreas territoriais de prestación conjunta". Según la Xunta, habría un órgano gestor integrado por representantes de los cinco Ayuntamientos que elaboraría una ordenanza reguladora común. Los cinco Concellos deberán informar a la Xunta en tres meses, y, si no lo hacen, se entenderá que aceptan. Durante la tramitación se dará audiencia a organizaciones sindicales, empresariales y profesionales, así como a consumidores y usuarios.

"Disposición" a negociar, pero en base a un estudio

El Ayuntamiento de Culleredo afirma que está "abierto a estudiar todas las propuestas, incluyendo al servicio de taxis" y que habrá una reunión la próxima semana, pero "siempre bajo el prisma de procurar un avance para la ciudadanía". El regidor cullerdense, José Ramón Rioboo, expresó su “total disposición” a trabajar con el resto de Concellos y la Xunta, y defiende la “vocación de cooperación metropolitana”, pero reclama que la colaboración “siente sus bases sobre la mejora real del servicio a los vecinos”.

Una posible posible área de prestación conjunta del taxi, defiende Culleredo, se debe sustentar "en un estudio serio y exhaustivo que demuestre que mejora la atención a los usuarios, garantiza un servicio más eficiente y beneficia al conjunto de los municipios", y también analizar el impacto sobre los profesionales del sector. “Si pensamos en una entidad metropolitana de transporte debe ser justa y solucionar los problemas de todos los municipios del área”, indicó el alcalde.

Sobre el servicio de taxis a Alvedro, señala que se acepta que los taxis de A Coruña puedan subir libremente hasta completar la bolsa estipulada y no mediante un sistema de turnos, como ocurrió durante la etapa de cierre de la terminal de Lavacolla. "Es una cuestión que ya ha sido abordada", señala el Ayuntamiento. La interpretación cullerdense es que lo que cambió durante el periodo excepcional fue el funcionamiento interno de la bolsa de taxis coruñeses que entran en Alvedro cuando faltan vehículos.