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Noite meiga

Una "romería indie" en San Juan con el Noites do Porto de A Coruña: consulta los horarios

Actuarán Caamaño&Ameixeiras y Xoel López en una noche en la que no faltarán las sardinas y el churrasco

Xoel López y Caamaño&amp;Ameixeiras

Xoel López y Caamaño&Ameixeiras / LOC

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RAC

La noche más señalada en A Coruña, la de San Juan, se convertirá en una "romería indie" en el festival Noites do Porto que se celebra en el muelle de Batería. En esta ocasión se mezclará al dúo Caamaño&Ameixeiras con la actuación del cantante coruñés Xoel López.

El recinto portuario abrirá sus puertas a las 21.00 horas con un DJ de bienvenida para empezar el concierto del dúo conformado por Sabela Caamaño y Antía Ameixeiras una hora más tarde (22.00 horas).

El turno del plato fuerte de la noche, el regreso de Xoel López a su ciudad natal será a partir de las 00.00 horas para presentar su 17º disco de estudio, Oniria Popular, un álbum íntimo y reflexivo producido con el también coruñés Adrián Seijas. En el concierto también se alternarán sus grandes himnos de su trayectoria.

Además, durante la noche, el público podrá disfrutar de una propuesta gastronómica en la que no faltará, como es habitual en la noite meiga, las sardinas y el churrasco. Las entradas pueden adquirirse en Ataquilla y Ticketmaster a 38,50 euros, gastos de gestión incluidos.

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El ciclo Noites do Porto se completará con actuaciones como la de The Horrors, Coti, Monsieur Periné, Curtis Harding, Barry B, Verra Fauna, ELLiS·D, La Tania, Lela Soto, María José Llergo o Nadadora en escenarios de A Coruña como el Teatro Colón, Jazz Filloa, Inn Club, Garufa Club o la sala Mardi Gras.

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