Los sindicatos policiales denuncian falta de medios ante la subida del 11% de los delitos: "A Coruña es el máximo exponente del abandono"

Tras una leve moderación en 2025, los delitos volvieron a dispararse en A Coruña en el inicio de 2026. Entre enero y marzo de este año la delincuencia escaló más de un 11% en la ciudad en relación al mismo periodo del año pasado, y si se excluyen los crímenes informáticos el incremento es del 19,3%, con incrementos del 25% en los robos con violencia e intimidación y una subida de casi el 150% en los asaltos a viviendas. Para los sindicatos de la Policía Nacional, la clave está en la falta de agentes sobre el terreno.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP), señala que falta personal y hay "muy pocas dotaciones en la calle", lo que al final "repercute" en la capacidad para perseguir y prevenir el crimen. Los grupos de investigación, denuncia la central sindical, están "absolutamente saturados", con carencias graves de personal, los juzgados se encuentran en la misma situación: "hay pocos medios, poco personal y se atascan las causas". Fuentes del SUP indican que la Jefatura está realizando gestiones para modificar el catálogo de puestos de trabajo en A Coruña y ampliar la dotación, pero "por ahora todavía no hay respuesta".

El portavoz de la Confederación Española de Policía (CEP), Javier Martínez, indica que las cifras constatan "el aumento de la delincuencia callejera y violenta en A Coruña" y defiende que la tendencia es creciente. "Interior ha negado un refuerzo muy necesario de la plantilla policial de esta ciudad para hacer frente a la delincuencia, tanto en su prevención en las calles , como su represión desde los grupos de investigación", acusa la CEP, que afirma que hay un "deterioro de la seguridad pública nunca antes visto en esta ciudad" y cree que las comisarías gallegas se están viendo relegadas mientras se refuerzan las de País Vasco y Cataluña. El sindicato protestó el 26 de mayo ante la comisaría de Lonzas y lo hará el 12 de este mes en Lugo y pide el "cese o dimisión" del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pues "A Coruña es el máximo exponente este abandono".

Desvío a la Policía Local

El SUP señaló en abril que "vamos a peor" en número de radiopatrullas, y que muchas llamadas se derivan a la Policía Local, a veces dos decenas en un turno de trabajo. Lo confirmó la Asociación Profesional de Policía Local, que indica que les faltan unos 60 efectivos y "una deficiencia se suma a otra deficiencia". De acuerdo con fuentes del SUP, "muchas de las llamadas" que recibe la Policía Nacional se derivan al 092 por simple "imposibilidad" de atenderlas. En algunos turnos, "a causa de la falta de dotaciones y la urgencia", se enviaron más de 20 servicios a la Policía Local, y al mismo tiempo se generan listas de servicios "en espera", de menor urgencia, "aguardando por alguna dotación disponible".

Lo confirma la Asociación Profesional de Policía Local, que indica que les faltan unos 60 efectivos y "una deficiencia se suma a otra deficiencia". De acuerdo con su presidente, Manuel Freire, "ellos tienen pocos efectivos, y tienen que derivar muchos servicios a nosotros". Recuerda que el 092, además de tener las mismas competencias que la Nacional en cuanto a seguridad ciudadana, tienen otras responsabilidades, como el tráfico o hacer cumplir las ordenanzas municipales. Lo hace con una plantilla de unos 350 efectivos, cuando "por directiva europea tendrían que ser 409". Freire reconoce que el Ayuntamiento está cubriendo las plazas hasta donde lo permite el porcentaje legal, pero añade que "partíamos de un déficit tan grande" que la recuperación es lenta.