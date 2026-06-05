El tejido empresarial de A Coruña confía en que lleguen los beneficios de la planta de Saic en Ferrol: "Es magnífico para toda la provincia"

La instalación prevista de una fábrica de coches eléctricos e híbridos de la empresa pública china SAIC en Ferrol y As Pontes se ha convertido en la gran esperanza industrial de Ferrolterra, una comarca castigada económica, social y demográficamente por una decadencia del naval que nunca llegó a revertirse por completo. Y esta comarca no celebra sola: A Coruña la acompaña. La patronal provincial señala que Ferrol y A Coruña, aún con el medio centenar de kilómetros que separan las dos ciudades por carretera, deben entenderse como un mismo polo industrial, y que el proyecto tendrá efecto "mucho más allá de Ferrolterra". El polígono empresarial coruñés de Agrela ve en la promesa de SAIC un proyecto "muy positivo" que puede dar distribuir riqueza a empresas auxiliares, y pide mejorar las conexiones entre las dos ciudades para facilitar los vínculos económicos. La Cámara recibe el anuncio "muy positivamente" y resalta que creará unos 2.300 empleos.

Para el presidente de la Confederación de Empresarios de La Coruña (CEC), Antonio Fontenla, el de SAIC es "un hito histórico" y el proyecto industrial más importante de las últimas décadas para toda Galicia, a la que se reconoce su "potencial industrial, logístico y tecnológico". Su ubicación, defiende, no es arbitraria, pues Ferrolterra tiene unas "condiciones óptimas" para este proyecto, con suelo industrial disponible, una terminal portuaria que crece en el tráfico de mercancías y un "know how histórico en el sector del metal". Pero el líder de la patronal apuesta por entender el área A Coruña-Ferrol como "un polo económico e industrial integrado", en la que los beneficios de la ciudad septentrional se extenderán más allá de su área de influencia inmediata.

Creación de "empleo de calidad"

Desde esta óptica, el proyecto será un "salto cualificativo en la diversificación industrial del norte de la provincia", un "avance decisivo" en reindustrialización de A Coruña. Para Fontenla, SAIC reforzará sectores de alto valor añadido y creará "un potente efecto tractor sobre toda la cadena de valor de la automoción y sobre otras actividades auxiliares".

"Su impacto se extenderá a la logística, la industria auxiliar, los servicios avanzados, la formación especializada y el conjunto del tejido empresarial gallego, multiplicando las oportunidades de inversión y colaboración para nuestras empresas", resume el presidente de la CEC, que ve en la futura fábrica una "magnífica noticia" para una nueva etapa de crecimiento industrial "basada en la innovación, la sostenibilidad y la creación de empleo de calidad".

La movilidad, clave para generar vínculos

La gerente de la Asociación de Empresarios de Agrela, Teresa Firvida, ve "muy positivo" el proyecto de SAIC, una iniciativa que puede "portar valor añadido, valor social y valor económico". Cuando se implanta una empresa de estas características, señala, "siempre se crean otras actividades necesarias, complementarias y auxiliares", y en el propio polígono coruñés hay empresas que trabajan para gigantes como la refinería o Resonac.

El proyecto de SAIC estará más alejado, pero Firvida recuerda que en Agrela hay compañías "de servicios auxiliares de todo tipo", entre ellos el sector del metal. "Cuando más cerca se esté, pues mejor, pero hay que aportar sinergias, e intentar que las conexiones sean las mejores posibles", pues este factor es "importantísimo" para la productividad de las empresas. Es la misma postura que la CEC, que indica que la inversión de SAIC es "una razón más" en favor de su "reivindicación histórica" en este sentido, pues defienden que hay que integrar ambas ciudades en un "espacio económico e industrial". A Coruña está a la espera de que el Estado concrete mejoras en el enlace ferroviario con Ferrol, algo que han pedido, también, los empresarios de la ciudad septentrional y su entorno. El baipás de Betanzos, que permitiría acortar los tiempos de viaje, acumula años de demoras.

Inversión millonaria y miles de empleos

La Cámara, que tiene su sede en A Coruña pero también presencia en Ferrol, valora "muy positivamente" el anuncio de inversión para la fábrica, que tendrá "una inversión aproximada de 200 millones de euros, lo que evidencia el compromiso del grupo con su desarrollo en España". Con una capacidad de producción anual estimada en 120.000 vehículos, se trata de un "nuevo polo industrial" que constituye una "oportunidad histórica" para "consolidar" el liderazgo industrial de España en automoción eléctrica. Y uno de los aspectos "más relevantes", insiste la Cámara, será el empleo, con "una previsión inicial de 2.300 puestos de trabajo en su primera fase, lo que favorecerá la retención de talento y contribuirá a la revitalización económica de la comarca de Ferrolterra".

De acuerdo con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, la previsión es que la empresa empiece a realizar obras en 2027 y tenga en marcha la fábrica a finales de 2028. La empresa realizó una solicitud oficial para establecerse en la comunidad y la Xunta declaró que el suyo es un Proxecto Industrial Estratéxico (PIE). El mapa de implantación compartido por el Ejecutivo gallego abarca tres zonas: el puerto exterior de Ferrol con fabricación de 120.000 eléctricos al año; el polígono ferrolano de Mandiá para actividades de industrias auxiliares; así como un centro industrial y logístico en el municipio coruñés de As Pontes.