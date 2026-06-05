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La Universidade Senior de A Coruña cumple 25 años: "Terminamos las clases obligatorias y vamos a la de sociología a socializar"

El Paraninfo de la Universidade da Coruña celebra el XXV aniversario de la Senior, en un acto en el que se graduaron más de cien alumnos

Acto del XXV aniversario de la Universidad Senior, en A Coruña

Acto del XXV aniversario de la Universidad Senior, en A Coruña / Carlos Pardellas

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María Rey

A Coruña

Los recién graduados de Bachillerato se enfrentaron a la PAU, del 2 al 4 de junio, poniendo un punto y aparte en su etapa educativa hasta septiembre. Sin embargo, el alumnado de la Universidade Senior de A Coruña demuestra que la formación se puede extender más allá de las cuatro paredes de institutos y facultades. La XXI promoción de la titulación veterana se graduó este viernes, 5 de junio, en un acto conmemorativo de los XXV años de la Senior, al que acudieron más de un centenar de alumnos, celebrado en el Paraninfo de la Universidade da Coruña. "Estamos aquí para celebrar el grado y el XXV aniversario. Como somos la 21ª promoción, que no es broma, todavía con más motivo", declara la portavoz del grado en la facultad de A Coruña, Carmen Baños.

Carmen Baños Universidade Senior

Carmen Baños, portavoz de la Universidade Senior en A Coruña / LOC

Acompañada de su compañera María Teresa Orea, representante de la titulación en el campus de Ferrol, Baños relató a los asistentes su experiencia como universitaria después de la jubilación. "Los cuatro primeros años fueron la primera promoción, y la verdad es que creo que estamos todos muy contentos", apunta Baños, quien tiende un puente de igualdad entre titulaciones y generaciones con una sola frase: "Son cuatro años también, es igual que para los jóvenes".

María Teresa Orea Universidade Senior

María Teresa Orea, portavoz de la Universidade Senior de Ferrol / LOC

Sin exámenes

Aunque la esencia sea común, la Senior se diferencia en una característica por la que muchos jóvenes universitarios matarían: no tiene exámenes ni trabajos obligatorios. "No te examinas, que es muy curioso", explica Orea. "No hay exámenes. Si quieres presentar algún trabajo, puedes, en alguna asignatura", completa Baños.

La distribución de las asignaturas también es ligeramente diferente a las de las titulaciones normativas. "La Senior es algo muy curioso, y a la vez original. Las materias y los docentes los pone la universidad, sabes lo que te va a tocar cuando te matriculas. Son tres materias por año: dos obligatorias y una optativa. Independientemente hay talleres, que escoge cada uno como quiera", ilustra Orea. "Aquí no hay nada obligatorio, solo la asistencia, porque tenemos que firmar", secunda Baños.

Pandilla de apuntes

En el caso de la ferrolana, decidió animarse a probar por el "boca a boca". "Yo me enteré a través de la hija de una amiga mía, que trabaja en la universidad y que nos dijo que era una pasada, nos animaba a su madre y a mí para que lo hiciéramos, que era una manera de socializar, de hacer algo cuando te jubilas...", dice. Fue probar, y enamorarse a primera vista. "Empezamos así, y la verdad es que es súper aconsejable, yo no paro de decírselo a todo el mundo. Vete cogiendo notas, que esto hay que hacerlo", ríe Orea.

Ese carácter social, más allá del aspecto meramente educativo, es uno de los mayores incentivos para Baños. "Aquí conoces a gente. Nosotros formamos un grupo de 12 personas y, como decimos nosotros, terminamos las clases obligatorias y vamos a la clase de sociología, a socializar", bromea. Entre apuntes y cafés, se convierten en algo más que compañeros de clase. "Tomamos café, hablamos... Decimos: 'podemos ir a comer a este sitio', o 'quién cumple años este mes?', y celebramos una comida. La semana pasada nos fuimos a La Rioja, los 12, y lo pasamos genial", expresa.

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El evento estuvo presidido por el rector de la UDC, Ricardo Cao, y contó con la asistencia de la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, el director general de Mayores y Atención Sociosanitaria, Antonio Acevedo, y la concejala de Política Social e Inclusión del Concello de Ferrol, Rosa María Martínez Beceiro. La iniciativa de la Universidade Senior se puso en marcha hace 25 años con la voluntad de abrir el acceso a titulaciones a la ciudadanía, derribar barreras y demostrar que el conocimiento no entiende de edades. "Representa como poucas o compromiso da nosa universidade coa sociedade", recalcó Cao.

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