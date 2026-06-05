Vuelve a A Coruña la iniciativa 'Ladies, Wine & Design'
Daniela Arias-Andreu y Paula Somoza son las protagonistas de este regreso
La iniciativa Ladies, Wine & Design regresa tres años después a A Coruña. Será con el evento “Volver, brindar, bailar”, un encuentro abierto al público que tendrá lugar el próximo 14 de junio a las 12:30 horas en Vavava Haus (calle Zapatería, 2).
El evento significará la vuelta del proyecto nacido de mano de la diseñadora Jessica Walsh en Nueva York y que hoy en día se celebra en más de 285 ciudades de todo el mundo. En la nuestra se celebró en 24 ocasiones entre 2018 y 2023 con más de 500 asistentes y dando voz a más de 35 referentes del diseño, la ilustración, la fotografía, la escritura, el cine o las artes.
Esta nueva etapa por la Asociación de Mulleres Innovadoras de Galicia, una entidad sin ánimo de lucro formada por profesionales de la comunicación, el branding y la gestión cultural. Entre ellas están Carmela Naya, Marta Escobar, Thais Suárez y Lidia Bao.
Las invitadas de este regreso serán Daniela Arias-Andreu, profesional con más de doce años de trayectoria en proyectos de comunicación cultural y Paula Somoza (DJ Rapante), figura reconocible de la escena musical gallega.
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