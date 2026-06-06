A Coruña se une a las protestas gallegas contra la situación de la vivienda: "Ni alquileres por las nubes ni salarios por el suelo"

A Coruña fue testigo de la disconformidad de la población con respecto a la situación inmobiliaria. La Plataforma Polo Dereito á Vivenda y el Sindicato de Barrio da Falperra se manifestaron a las 12.00 horas de este sábado, 6 de junio, para exigir que "todo el mundo pueda tener una vivienda digna y que se termine con la especulación", declaró el portavoz de la plataforma, Santiago Lamelo. Las concentraciones se repitieron en distintas localizaciones de la comunidad gallega, como Santiago, Vigo —el 5 de junio— y Ourense —a partir de las 20.00 horas de este sábado—.

La marcha coruñesa se inició en la plaza de Ourense, donde los asistentes corearon el lema de la concentración, "Ni alquileres por las nubes ni salarios por el suelo". La marea humana fue avanzando hasta María Pita para denunciar el "fuerte incremento del precio de la vivienda y del alquiler en la ciudad, la expansión de las viviendas turísticas y de los alquileres temporales, la falta de vivienda pública accesible y la creciente dificultad de la mayoría social para acceder a una vivienda digna", en palabras de Lamelo.

"La vivienda es un bien básico, no un activo financiero", explicó el portavoz, quien añadió que "la gente no tiene dónde vivir, o vive en condiciones precarias, o comparte habitación o pisos carísimos". Para la plataforma, a pesar de que la realidad inmobiliaria afecta a toda la población, los jóvenes y mayores son los grupos más vulnerables. "Los jóvenes no se pueden emancipar, y a personas muy mayores las están echando a la calle", aclara.

El vocero de la asociación, que declara sin "ningún tipo de afiliación política" y "en contra de la situación actual", calcula que "en los últimos diez años, el precio de la vivienda subió un 80% en la ciudad". Además, afirma que "las viviendas turísticas se incrementaron más del 50% o 60%, y el 90% son ilegales".

A lo largo de la jornada del sábado se sucederán protestas "por todo el Estado", con el objetivo de que la población "demuestre su descontento". Lamelo afirma que la asociación convocará "otras medidas de presión", como charlas informativas, denuncias de "situaciones ilegales", tentativas de frenar desahucios u orientación a personas "en situación vulnerable", con el objetivo de aunar más gente "para que esas medidas de presión sean más contundentes", asevera Lamelo.

Movilizaciones gallegas

La protesta coruñesa es tan solo un eco del resto de ciudades de la comunidad, igualmente afectadas por la crisis habitacional. Vigo fue la primera de las ciudades gallegas, con su manifestación del 5 de junio, y el domingo a las 20.00 horas será el turno de Ourense. En Santiago de Compostela, más de un millar de personas se movilizaron este sábado, bajo consignas como "Barrios para vivir, non para especular", y "A nosa casa non é un negocio".

La concentración compostelana, iniciada a la misma hora que la coruñesa y convocada por el colectivo Xuntanza Pola Vivenda, arrancó de la Alameda, pero optó por un itinerario diferente al habitual. Cambiaron el casco histórico para pasar frente a la Estación Intermodal, terminando en la avenida Romero Donallo, frente a "dos monumentos de la especulación": la inmobiliaria Julio Gerpe y un solar que albergará pisos "con precios millonarios". Delante del terreno en construcción, una de las organizadoras leyó el manifiesto que dio cierre a la marcha, denunciando las "promesas vacías y falsas ilusiones" por parte de las administraciones.

El rechazo a las viviendas turísticas fue uno de los principales motores de la marcha, con cánticos de "Queremos veciñas, non turistas" y "Tourists go home, sodes un mojón" evidenciando el descontento. Al finalizar el acto, la organización proporcionó información sobre su actividad a los asistentes, ofreciéndoles la posibilidad de acudir a su próxima asamblea abierta, que convocan de manera mensual.