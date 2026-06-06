La Federación de Asociaciones Vecinales de A Coruña y Área Metropolitana elige nueva directiva

La Federación de Asociaciones Vecinales de A Coruña y Área Metropolitana celebró una asamblea extraordinaria en la que eligió por unanimidad una renovada directiva compuesta por miembros de más de una decena de asociaciones vecinales, entre las que se incluyen las AA.VV. A Barcarola de Cuatro Caminos, Os Anxos de San Cristóbal das Viñas, Ventorrillo, Entre Rondas, O Gaiteiro de Sigrás, Peruleiro-Mariñeiros, Os Nosos Lares de Palavea, Oza-Gaiteira-Os Castros, Os Mallos Plataforma, Matogrande y Uxío Carré de Eirís.

En la asamblea también se trataron el informe del estado de cuentas, la memoria de las actividades realizadas en el último año y temas de optimización de la gestión económica.