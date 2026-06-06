Agenda de ocio
¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del sábado 6 de junio
Música, fiestas o humor, entre los planes para este primer día de fin de semana
Festival de acordeón en el Fórum
19.00 horas | Actuarán el Grupo de Acordeóns Xebre y el Grupo Foles das Mariñas da Asociación Amigos do Acordeón.
Fórum Metropolitano
Homenaje a uno de los iconos de la MTV
22.00 horas | LeSuiteBand homenajea a MTV Unplugged recuperando la esencia de aquellos conciertos acústicos que marcaron una época.
Sala Garufa Club
Arranca la nueva edición de FoliAgra
Todo el día | La programación empieza con una ruada y cantos de taberna por el barrio, y una actuación de la Orquesta Sinfónica Infantil (18.00 horas).
Centro Ágora
Arturo Rodríguez cumple 10 años de música
22.30 horas | El artista Arturo Rodríguez, conocido como Indomable, regresa cinco años después a la ciudad para celebrar su primer trabajo.
Sala Mardi Gras
Mesoiro y Vío celebran sus fiestas
Desde las 16.00 horas | Música, juegos para los más pequeños y una gran churrascada para celebrar las fiestas de Vío y Mesoiro.
El epicentro de la celebración será Mesoiro
Un show sobre salud mental
19.00 horas | Joaquín Caserza presenta Conversaciones con mi mente, un espectáculo de humor que habla sobre la salud mental.
Afundación
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