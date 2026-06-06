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¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del sábado 6 de junio

Música, fiestas o humor, entre los planes para este primer día de fin de semana

Edición pasada del FoliAgra

Edición pasada del FoliAgra / Carlos Pardellas

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RAC

Festival de acordeón en el Fórum

19.00 horas | Actuarán el Grupo de Acordeóns Xebre y el Grupo Foles das Mariñas da Asociación Amigos do Acordeón.

Fórum Metropolitano

Homenaje a uno de los iconos de la MTV

22.00 horas | LeSuiteBand homenajea a MTV Unplugged recuperando la esencia de aquellos conciertos acústicos que marcaron una época.

Sala Garufa Club

Arranca la nueva edición de FoliAgra

Todo el día | La programación empieza con una ruada y cantos de taberna por el barrio, y una actuación de la Orquesta Sinfónica Infantil (18.00 horas).

Centro Ágora

Arturo Rodríguez cumple 10 años de música

22.30 horas | El artista Arturo Rodríguez, conocido como Indomable, regresa cinco años después a la ciudad para celebrar su primer trabajo.

Sala Mardi Gras

Mesoiro y Vío celebran sus fiestas

Desde las 16.00 horas | Música, juegos para los más pequeños y una gran churrascada para celebrar las fiestas de Vío y Mesoiro.

El epicentro de la celebración será Mesoiro

Un show sobre salud mental

19.00 horas | Joaquín Caserza presenta Conversaciones con mi mente, un espectáculo de humor que habla sobre la salud mental.

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