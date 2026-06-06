“Abarrote no Parrote” e “a bufar a Garás”, as expresións que constrúen o "universo coruñento"
Un percorrido polos barrios da cidade a través da súa tradición oral
Palavea, O Parrote, Monte Alto… A tradición oral é fundamental na riqueza cultural galega e, no caso da Coruña, moitos dos seus refráns, expresións e cantigas falan das súas rutinas e dos seus barrios. Grazas ás manifestacións orais transmitidas de xeración en xeración, a día de hoxe pódese coñecer a transformación da cidade. O músico e escritor Xurxo Souto fala de “universo coruñento”, entendido como a manifestación cultural e popular da Coruña.
“Abarrote no Parrote” é unha das expresións máis coñecidas da cidade. Este dito emprégase como símil de riqueza, xa que antes de que existise o dique esta era unha das principais zonas onde se mariscaba, aínda que outros vinculan esta frase a que a praia do Parrote (ao carón do Hotel Finisterre) sempre estaba chea de xente.
O filólogo, investigador, experto en toponimia e creador de contido en galego Iván Méndez (@echeoquehai) tamén resalta expresións como “a bufar a Garás”. Segundo Méndez, esta era unha versión coruñesa do “a chorar a Cangas” que fai referencia ao antigo barrio mariñeiro de Garás, na actual avenida de Linares Rivas.
Outro refrán cunha historia interesante é: “O que pasou a marola, pasou a mar toda”, empregado sobre todo no ámbito mariño. A Marola é un pequeno illote situado na confluencia das rías da Coruña, Ferrol e Betanzos fronte á costa de Dexo-Serantes, no municipio de Oleiros. Por mor das súas correntes, trátase dunha zona perigosa, polo que a expresión significaba que se cruzabas a Marola xa eras considerado un bo mariñeiro.
“A Cruña, arrabuña” tamén é unha frase moi popular. “Cando a xente viña das aldeas ao médico na Coruña dicían esta expresión, xa que significaba gastar diñeiro, aínda que tamén pode entenderse como que a cidade ten poder¨, explicaba Souto. O director tamén lembra uns versos que fan referencia a zonas emblemáticas da cidade como o barrio de Monte Alto ou San Amaro: “A Torre, o talego, Papagaio, cemiterio. Viva a tribu dos choqueiros. Pra tomar o baño, club de San Amaro. Neno son de Monte Alto!”.
Ademais, autores como Xosé Manuel Sánchez Rei permiten unha aproximación, coas súas obras recompilatorias, á antiga vida dos coruñeses. O escritor galego recolleu na súa obra Cantar na Coruña: cancioneiro coruñés dos séculos XVIII e XIX cantares populares que falaban da comarca. Un deles é “Adiós as ostras d’o Burgo / e as ostras d’o Pasaxe / a Virxe de Pastoriza / nos dé a todos bo viaje”, unha estrofa recompilada orixinalmente polo escritor José Pérez Ballesteros na súa obra Cancionero popular gallego (1886) que fai referencia a antiga fama que tiñan as ostras da ría do Burgo.
Outros versos recollidos na obra de Sánchez Rei fan referencia a barrios como Palavea: “A aldea de Palavea / de lonxe parece vila; / ten corredoira na entrada e un souto sen saída”. Tamén hai estrofas que amosan os cambios toponímicos da cidade. Un claro exemplo é o da rúa Real, que tivo diferentes denominacións durante o século XIX: “A Rúa Real da Cruña / xa non se chama Real, / que se chama de Acevedo / e o Cantón do Xeneral”. Moitas destas cantigas tamén foron recollidas por Ivan Méndez nun mapa interactivo que facilita o percorrido polas cidades galegas a través dos seus cancioneiros populares.
A tradición oral permite coñecer a historia das cidades e a evolución dos barrios. Neste caso, todos os refráns, cantares e versos recompilados permiten construir o “universo coruñento” do que falaba Xurxo Souto. Ben é certo que as expresións son subxectivas, pois xorden moitas veces de vivencias persoais, mais é precisamente isto o que axuda a formar unha identidade común, unha “identidade coruña”.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Puerto de A Coruña tiende la mano al de Ferrol: pone 'a su disposición' sus muelles para apoyar el desembarco de la fábrica de coches de SAIC
- El eclipse de Sol llega a los mercados de A Coruña: el Concello distribuirá 20.000 bolsas con el diseño de la Torre
- El Concello de A Coruña da licencia para que Metrovacesa construya 100 viviendas en Visma: los precios arrancan en 293.000 euros
- Las playas de A Coruña estrenan normas este verano: hasta 750 euros de multa por el uso de altavoces o la presencia de animales
- Marineda City abre nueva tienda dedicada al universo femenino
- Medio siglo de la inundación que da de beber a A Coruña: cuando Cecebre anegó casas, fincas y hasta un secadero de algas
- Esta es la inversión millonaria de una empresa japonesa para revivir las «catedrales de la industria» de A Coruña, entre la refinería y Marineda
- José Luis Méndez Romeu: “A Coruña necesita una nueva instalación para la ópera y la ubicación perfecta es el muelle de Calvo Sotelo”