El tiempo en A Coruña: fin de semana con temperaturas suaves y sin lluvias
La previsión sitúa la máxima en torno a los 19 grados y la mínima cerca de los 12 para este sábado
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A Coruña vivirá este sábado una jornadacon nubes y claros, ambiente fresco a primera hora y temperaturas suaves el resto del día. La previsión sitúa la máxima en torno a los 19 grados y la mínima cerca de los 12, en un día sin grandes cambios meteorológicos.
La estabilidad se mantendrá también el domingo, aunque con cielos parcialmente cubiertos y viento de componente oeste, según la previsión de MeteoGalicia. La probabilidad de precipitación será baja, por lo que el tramo final del fin de semana apunta a poder disfrutar de los planes al aire libre, con máximas alrededor de los 20 grados el domingo
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