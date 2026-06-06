Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Los estudiantes, tras la PAU: "Juegan con nuestro futuro"Desembarco de SAIC en FerrolResultados de Estrella GaliciaLos fichajes del Dépor: un extremo derecho, la prioridadFiscalía de A Coruña contra el cobro del equipaje de manoSan Juan estrena parcelas piloto en las playasRestricciones y multas este San Juan
instagramlinkedin

El tiempo en A Coruña: fin de semana con temperaturas suaves y sin lluvias

La previsión sitúa la máxima en torno a los 19 grados y la mínima cerca de los 12 para este sábado

Vista de la Torre de Hércules desde el paseo marítimo.

Vista de la Torre de Hércules desde el paseo marítimo. / LOC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

RAC

A Coruña vivirá este sábado una jornadacon nubes y claros, ambiente fresco a primera hora y temperaturas suaves el resto del día. La previsión sitúa la máxima en torno a los 19 grados y la mínima cerca de los 12, en un día sin grandes cambios meteorológicos.

La estabilidad se mantendrá también el domingo, aunque con cielos parcialmente cubiertos y viento de componente oeste, según la previsión de MeteoGalicia. La probabilidad de precipitación será baja, por lo que el tramo final del fin de semana apunta a poder disfrutar de los planes al aire libre, con máximas alrededor de los 20 grados el domingo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El eclipse de Sol llega a los mercados de A Coruña: el Concello distribuirá 20.000 bolsas con el diseño de la Torre
  2. El Concello de A Coruña da licencia para que Metrovacesa construya 100 viviendas en Visma: los precios arrancan en 293.000 euros
  3. Las playas de A Coruña estrenan normas este verano: hasta 750 euros de multa por el uso de altavoces o la presencia de animales
  4. Marineda City abre nueva tienda dedicada al universo femenino
  5. Medio siglo de la inundación que da de beber a A Coruña: cuando Cecebre anegó casas, fincas y hasta un secadero de algas
  6. Esta es la inversión millonaria de una empresa japonesa para revivir las «catedrales de la industria» de A Coruña, entre la refinería y Marineda
  7. José Luis Méndez Romeu: “A Coruña necesita una nueva instalación para la ópera y la ubicación perfecta es el muelle de Calvo Sotelo”
  8. El plan alternativo para As Percebeiras propone trasladar a Os Rosales parte de la edificabilidad

El tiempo en A Coruña: fin de semana con temperaturas suaves y sin lluvias

El tiempo en A Coruña: fin de semana con temperaturas suaves y sin lluvias

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del sábado 6 de junio

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del sábado 6 de junio

La Orquesta Sinfónica de Galicia regresa a Sudamérica con tres conciertos en Colombia en su nueva temporada

Jaime Araújo, nuevo presidente del Real Club Náutico, de A Coruña: "Tenemos que conseguir atraer a hijos y nietos de socios que no han continuado por diversos motivos"

Jaime Araújo, nuevo presidente del Real Club Náutico, de A Coruña: "Tenemos que conseguir atraer a hijos y nietos de socios que no han continuado por diversos motivos"

El PSOE de Arteixo recurre las nuevas ayudas vecinales por supuestas irregularidades en su aprobación

El PSOE de Arteixo recurre las nuevas ayudas vecinales por supuestas irregularidades en su aprobación

La dificultad de acceder a una hipoteca aumenta un 64% los hogares de A Coruña que viven de alquiler desde 2010: "Los precios empobrecen a la población"

La dificultad de acceder a una hipoteca aumenta un 64% los hogares de A Coruña que viven de alquiler desde 2010: "Los precios empobrecen a la población"

La Xunta propondrá un área metropolitana del taxi: tarifas comunes y licencias compartidas en A Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo y Oleiros

La Xunta propondrá un área metropolitana del taxi: tarifas comunes y licencias compartidas en A Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo y Oleiros

El BNG de A Coruña urge al Concello una solución para la piscina del Club del Mar de San Amaro

El BNG de A Coruña urge al Concello una solución para la piscina del Club del Mar de San Amaro
Tracking Pixel Contents