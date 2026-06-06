El tiempo en A Coruña: fin de semana con temperaturas suaves y sin lluvias

A Coruña vivirá este sábado una jornadacon nubes y claros, ambiente fresco a primera hora y temperaturas suaves el resto del día. La previsión sitúa la máxima en torno a los 19 grados y la mínima cerca de los 12, en un día sin grandes cambios meteorológicos.

La estabilidad se mantendrá también el domingo, aunque con cielos parcialmente cubiertos y viento de componente oeste, según la previsión de MeteoGalicia. La probabilidad de precipitación será baja, por lo que el tramo final del fin de semana apunta a poder disfrutar de los planes al aire libre, con máximas alrededor de los 20 grados el domingo