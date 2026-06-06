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Viaje a los talleres donde nace el arte: decenas de creadores de A Coruña muestran sus estudios a la ciudadanía

Los vecinos pudieron visitar este sábado, de forma gratuita, 55 espacios artísticos de la ciudad en el primer día de la iniciativa Estudios Abiertos, que continúa este domingo

La artista Marta Pardo de Vera, en su taller de A Coruña.

La artista Marta Pardo de Vera, en su taller de A Coruña. / La Opinión

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Pintura, grabado, ilustración, textil, diseño gráfico, escultura... Más de medio centenar de talleres de A Coruña se abrieron este sábado a la ciudadanía en la primera jornada de la iniciativa Estudios Abertos, organizada por el Ayuntamiento y que permite a los vecinos conocer de primera mano los espacios desde los que trabajan los artistas coruñeses y su proceso creativo. Las jornadas de puertas abiertas, que se prolongarán durante este domingo e incluyen actividades entre las 10.00 y la noche, son siempre gratuitas. Este sábado, según fuentes municipales, se registró una "gran afluencia" de público, y el concejal de Cultura, Gonzalo Castro, visitó algunos de los espacios.

Los talleres, un total de 55, se distribuyen por toda la ciudad. Entre ellos está, por ejemplo, el obrador de la pintora Marta Pardo de Vera, situada en el número 29 de Doutor Fleming y con horario de 11.00 a 14.00 horas y de 17:00 a 21:00 horas. Uno de los escultores que participan es Santiago Bataneiro, cuyo taller en la calle San Sebastián, 17 se puede visitar de 11.00 a 20.30 horas. La artista multidisciplinar Chelo Facal ofrece visitas de 10.30 a 15.30 y de 16.00 a 22.30 horas en su taller de Juan Varela, con artistas invitados como Alberto Franco. En el taller de estucos y otras disciplinas de Carmen Soriano, situado en el número 24 de Forcarey, la artista invitada es Ana Lee, y el horario, de 11.00 a 21.00 horas.

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