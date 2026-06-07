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El BNG de A Coruña exige al Gobierno local medidas contra la "esaxerada xeración de lixo" en San Juan

El Bloque plantea aumentar la educación ambiental, reforzar el servicio de limpieza, imponer multas, crear espacios sostenibles en los arenales y usar vasos reutilizables

La basura en los arenales coruñeses tras la noche de San Juan.

La basura en los arenales coruñeses tras la noche de San Juan. / Iago López

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RAC

A Coruña

El viceportavoz del BNG en el Concello, Francisco Jorquera, instará al Gobierno local, en el próximo Pleno del 11 de junio, a que adopte medidas para evitar la "esaxerada xeración e acumulación de lixo" en la noche de San Juan. "En 2025, os servizos de limpeza e recollida retiraron, só nas praias, arredor de 44 toneladas de lixo", declaró Jorquera.

La situación llevó a que la propia alcaldesa, Inés Rey, hablase de una "imaxe absolutamente lamentable", además de sugerir la adopción de medidas, como parcelar las playas —con responsables en cada parcela—, imponer multas o "impedir que a xente se vaia se hai porcallada".

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Es por esto que el BNG apremia al Gobierno a que adopte efectivamente estas medidas, tales como "campañas de sensibilización e educación ambiental; un reforzo aínda maior na colocación de contedores e servizos de limpeza e recollida; imposición de multas; a creación nos areais de espazos sostíbeis, libres de alcol e refugallos, ou a obriga de usar vasos e cinceiros reutilizábeis".

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