El crecimiento de usuarios de BiciCoruña triplica al del carril bici: los ciclistas de A Coruña piden una red de vías seguras

La de BiciCoruña, el servicio municipal de préstamos de bicicletas, es una historia de éxito. En mayo llegó a tener 10.000 usuarios diarios, su récord histórico, y el número de vecinos inscritos se ha multiplicado en los últimos años: si en 2019, cuando llegó a la Alcaldía Inés Rey, eran poco más de 3.300, en 2025 ya superaban los 26.500. Este crecimiento es tres veces más acelerado que el de los carriles bici, aunque también se multiplicaron en el mismo periodo desde poco más de 23.000 metros frente a los 56.152 actuales. Las asociaciones ciclistas de A Coruña reconocen mejoras, pero advierten de que aún falta por conseguir el gran objetivo: una red integrada que permita desplazarse por la ciudad y su entorno de forma segura.

"De BiciCoruña, afortunadamente, hay muchos aparcamientos, pero faltan otros para las privadas, se las ve atadas en farolas y papeleras", señala Joaquín Vilas, de La Coruña en Bici. En cuanto a los carriles bici, aunque cree que "se ha mejorado bastante", también considera que algunos "son innecesarios" y otros tienen problemas de diseño, como el de Linares Rivas, que en el enlace con paradas de autobús es "un peligro para usuarios, peatones y ciclistas". Y, aunque admite que no se puede "querer que haya un acceso al 100%" de vías de ciclistas a todos los puntos de la ciudad, opina hay trazados "a trozos" y sin "recorridos claros".

Calmar el tráfico, clave

Esa es también la evaluación de Fran García, tesorero de la asociación Mobi-Liza, que reclama para la ciudad una "rede ciclable", es decir, "unha rede viaria pola que podes ir practicamente a todos os sitios en bici de forma segura", que una a los barrios entre sí y a los ciudadanos con centros cívicos, de salud o comerciales. Tiene que estar diseñada, al igual que las carreteras, y el directivo de Mobi-Liza señala que "se vas por unha estrada co coche, non ves nunca que de repente se corte", mientras que los carriles bici "moitas veces terminan e non sabes que facer, se meterte pola beirarrúa ou por unha estrada con coches a máis de 50 kilómetros por hora".

Los carriles exclusivos no son los únicos necesarios en este modelo, y, según recuerda García, "o espazo é o que é" y no se pueden situar en todas partes. Así que la clave está en la convivencia del ciclista con el automóvil y el "calmado do tráfico". "Un ciclista pode sentirse seguro circulando polas vías con outro tipo de vehículos se estes respetan a distancia de seguridade e as velocidades", indica García, que cree que las reformas urbanísticas que amplían las aceras y estrechan los carriles hacen que los autos circulen más despacio y no pueden hacer adelantamientos que pongan en peligro a los ciclistas.

Pendiente conectar con el cinturón metropolitano

Otro reto es conseguir la conexión entre la ciudad y su área. Desde La Coruña en Bici, Joaquín Vilas considera que es factible ir en bicicleta hasta Culleredo, si bien para llegar a Oleiros el puente de A Pasaxe "no es nada amigable". Para llegar a las poblaciones de Arteixo, considera, no hay infraestructura. En Mobi-Liza ven el enlace con la comarca "moi mellorable". "Afortunadamente fíxose un carril bici pola Avenida del Ejército que permite saír da cidade dun xeito un pouquiño máis seguro, pero moitas veces está ocupado por vehículos que non deberían estar aí", critica Fran García. Y "hacia Arteixo "directamente non hai, os únicos tramos son inconexos e están mal coidados", indica el directivo de Mobi-Liza, que señala que el desplazamiento en bici entre A Coruña y Vilarodís, que ha intentando, es "bastante complexo".

En cuanto a los hábitos de los ciclistas, García cree que se está poniendo el foco en los malos hábitos de algunos usuarios, algo que ve injusto pues "tamén hai conductores de coches que andan moi mal". BiciCoruña, indica, ha conseguido que muchos jóvenes se animen a usar la bici como medio de transporte, y señala que la Escola da Bici que organiza su asociación trabaja para "formar aos usuarios e que saiban andar pola cidade". Vilas critica que algunos ciclistas no usen los carriles cuando existen.