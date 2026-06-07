La librería de A Coruña que ha amadrinado uno de los 8 libros anónimos del sello Barrett: "Que especulen con la autoría y no con pisos en Monte Alto"

Desde comienzos de año, la editorial sevillana Barrett ha enviado a estantes y escaparates de toda España una colección de ocho libros anonimizados para conmemorar su décimo aniversario, bautizada como Catálogo a ciegas. Entre todos los establecimientos posibles, A Coruña alberga una de las librerías que amadrina uno de estos títulos cuyo autor permanece oculto. El sello describe a este proyecto como una "idea de borracho", pero no están solos y la librería Berbiriana acoge bajo su ala Tengo que bailar seriamente contigo esta noche. Al preguntar a los miembros del sello, Zacarías Lara, Manuel Burraco y Belén García, el porqué de todo esto, responden: "¿Y por que no?".

"Berbiriana es una librería de fondo, de las que nos gustan porque cuidan lo que venden. Es muy acogedora, les gustan los inventos locos y, encima, está en A Coruña al lado del puerto, donde te puedes sentar a tomar un helado sin estar a 45ºC. Hemos seleccionado ocho librerías para amadrinar cada uno de los títulos y Galicia tenía que estar por obligación. Nos parecía que Berbiriana encajaba muy bien con Tengo que bailar seriamente contigo esta noche, un texto escrito por...", explica García sin confesar la autoría del libro, que queda protegida por contrato.

Según explican los responsables, Barrett se ha comprometido a "no desvelar jamás" la identidad de ninguna de las ocho personas firmantes, pero les reserva un derecho a "no invisibilizar" su trabajo. Una vez transcurrido el primer año desde la publicación de cada libro, los autores y autoras que lo deseen podrán revelar su trabajo. "Aunque, de momento, nadie ha mostrado el más mínimo interés en hacerlo", asumen desde el sello. Sobre quién ha escrito la obra que amadrina Berbiriana, los editores reconocen que podría "ser una pista gorda" aclarar el vínculo de esta novela con A Coruña.

"Esto nos permite cuestionar algunos aspectos del funcionamiento del sector del libro, como que las autoras no tengan que sufrir las campañas promocionales agotadoras, que se salten los contratos con sus agencias literarias o editoriales y permitiendo a las lectoras que lean sin estar contaminadas previamente por el nombre de quien escribe estos ocho libros. Bueno, y para que especulen con la autoría, y no con pisos en Monte Alto", argumenta García.

El editor Manuel Burraco es uno de los motivos por los cuales la editorial Barrett guarda un vínculo estrecho con Galicia y A Coruña, urbe que tiene "un papel importante" dentro del sello. Manolete, como lo llaman sus compañeros, vivió en la ciudad durante diez años y le atribuyen la frase: "No me importaría ir a morirme en Galicia".

De "idea de borracho" a "piñata"

"En Barrett somos muy de cuestionarnos las cosas preestablecidas, de darle la vuelta a la tortilla. En 2026 cumplimos diez años y pensamos que podría ser divertido hacer una buena gamberrada y darle la posibilidad a ocho personas para que jueguen, experimenten y escriban textos. A estas ideas las llamamos ideas de borracho. Mucha gente piensa que detrás de esto hay varias botellas de albariño. Zacarías soñó con publicar libros sin nombres y él mismo descartó su propia idea. Cuando a la semana siguiente lo contó a sus dos compañeros, dijimos que esa idea de borracho tenía que ser la piñata del décimo cumpleaños de Barrett", desarrolla García sobre el proyecto, que también cuenta con títulos como Un mal menor o Cosas del viento.

Con la mitad de la colección Catálogo a ciegas ya en librerías, la editorial sevillana reconoce que le gustaría ganar este año el Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial y en el discurso "dedicarles el premio a editoriales que se lo merecen mucho más que Barrett, como son Pepitas de calabaza o Fulgencio Pimentel". Con el premio de 30.000 euros adjunto al galardón, entre recuerdos a la tortilla del bar Momos, los editores optarían por "invitar a pulpo a todos".