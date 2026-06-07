A Coruña suma pérgolas para dar sombra en las zonas infantiles de Novo Mesoiro y de los parques de Bens y Oza

A las puertas de la temporada estival, el Concello de A Coruña ultima el plan de actuaciones que permitirá habilitar nuevos espacios de sombra, con pérgolas cubiertas, en las zonas de juegos infantiles de los parques de Bens y Oza, y de la calle Ancares, en Novo Mesoiro, donde está previsto instalar este tipo de estructuras en puntos estratégicos más expuestos a la luz solar, y situados cerca de equipamientos públicos, informó el Ayuntamiento en un comunicado.

En el caso del parque de Bens —que esta primera semana de junio vivió el 25º aniversario de su apertura—, las nuevas pérgolas se dispondrán al lado del parque infantil de la embarcación Blanca Quiroga, una superficie al aire libre que carece de áreas sombreadas. Aprovechando la intervención, el Concello plantará nuevos ejemplares de árboles en el perímetro de la plaza.

Esta hoja de ruta continuará en lo alto del parque de Oza, en la plaza peatonal entre el camino del Corgo y la calle Montes, donde también hay un área de juegos infantil sin espacios de sombra que ahora contará con pérgolas y nuevos árboles frutales.

El tipo de pérgola que se habilitará en los parques de Bens y Oza será también instalado en el de la calle Ancares, en el barrio de Novo Mesoiro. Allí, además de la instalación de los refugios, se colocarán nuevos árboles en la zona de juegos.