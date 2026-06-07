Revuelo en el negocio inmobiliario de Os Mallos, en A Coruña, por la futura intermodal: "Hay interés de invertir en alquiler de temporada y habitaciones"

"Ubicación estratégica junto a la estación intermodal". "A tan solo 100 metros de la estación de trenes (próximamente Estación Intermodal)". "Situación excepcional junto a la futura Estación Intermodal". Aunque la futura infraestructura que integrará el tráfico de buses y trenes en San Cristóbal aún está en construcción, en los anuncios de pisos de Os Mallos aparece una y otra vez, y las inmobiliarias coruñesas que trabajan en la zona señalan que la promesa de la intermodal es un activo. Hay antecedentes: en Vigo, la apertura de la intermodal de Urzáiz, acompañada por otras intervenciones en la zona, causó subidas de precios de un 15 o 20%, si bien en Ourense la integración del transporte público por carretera y vía férrea en un mismo nodo no parece haber tenido un impacto similar en la demanda.

Según indica el agente de Urbeko Inmobiliaria Mirko Sanhueza, en la zona alrededor de la futura intermodal "han subido los precios". Hay "muchísima demanda en alquiler", y "mucha intención de comprar piso para reformarlo" y sacarlo al mercado de arrendamiento, en concreto el de temporada o por habitaciones, que no está sometido a limitaciones por la declaración de la ciudad como zona de mercado tensionado. Esta ha puesto restricciones a los precios del alquiler convencional, y en este mercado se ha vivido un "estancamiento" del coste del arrendamiento, indica Sanhueza, aunque "hay mucho precio alto". Pero el alquiler de temporada o habitaciones no está sometido a límites, y "una habitación que se alquilaba por 350 euros ahora está a 450 o 500".

La demanda de pisos es general en toda la ciudad, pero la zona de la futura intermodal, añade Sanhueza, estaba "relativamente parada" en cuanto a locales comerciales, con algunos inmuebles "completamente abandonados". Una vez más, la promesa de la nueva estación y el aumento del número de personas que transitarán por el barrio sirve de acicate para los empresarios, y "estamos recibiendo más llamadas" de interesados, en especial en montar establecimientos de hostelería.

Un factor positivo, pero no "significativo" en el precio

Desde Asinmo Asesoría Inmobiliaria, ubicada en Os Mallos, no crean que la proximidad de la intermodal sea un factor "significativo" en los precios de los pisos cercanos, pues, recuerdan, "en la ciudad están subiendo mucho los precios" de manera generalizada debido a la escasez de oferta. Pero "sí que es un atributo, como tener un parque bonito" en las cercanías, y supone "una mejora" para los interesados. A esto se suma elemento atractivo: la "remodelación de algunas zonas del barrio", como la avenida de Os Mallos.

En cuanto al segmento de bajos comerciales, en Asinmo Asesoría Inmobiliaria ven movimiento del mercado para comprar por el propio encarecimiento de la vivienda. El precio ha subido tanto que "no es rentable comprar" porque obliga a una inversión muy elevada, así que algunos pequeños ahorradores están optando por adquirir un bajo, en algunos casos para convertirlo en un piso, si tiene las condiciones para realizar la adaptación, y en otros para alquilarlo a algún negocio.

Revitalización en Vigo

En Vigo, la intermodal de Urzáiz, que abrió sus puertas en 2022, supuso una revitalización para su entorno, según explican fuentes de la inmobiliaria Doval Comprarcasa. El negocio, con oficinas en la propia calle Urzáiz, explica que hubo un "impacto positivo de precios", con subidas del 15 o 20%, y se vendieron locales "que llevaban años cerrados, lóbregos, que necesitaban reformas". Un inmueble que gestionaban cerca de la estación y que estaba cerrado, ponen como ejemplo, se puso en el mercado.

Sin embargo, desde Doval Comprarcasa puntualizan que la nueva intermodal no fue el único factor que revitalizó la zona. El proyecto coincidió con el de la Cidade da Xustiza, y ambos proyectos "revitalizaron la zona". También hubo actuaciones de "humanización" del área, que "estaba un poco dejada".

Y es que una intermodal, por sí sola, no tiene por qué garantizar el impulso urbanístico. Ourense, los buses se trasladaron en 2021 a una ubicación junto a la estación de trenes, en el barrio de A Ponte, situado al norte del Miño, y desde la inmobiliaria Metrópole, situada en las proximidades, indican que desconocen si hubo un impacto positivo en el mercado inmobiliario de la zona. Fincas Maya, en la misma ciudad, también considera que "no se notó mucho".

Retrasos en la obra

El fin de la intermodal se preveía para junio, si bien el pasado mes de diciembre los plazos se retrasaron hasta finales de 2026. De acuerdo con Adif, los trabajos están en sus últimas fases, y la nueva zona de vías y andenes quedará finalizada en las próximas semanas. Se abordarán los últimos trabajos en la nueva zona ferroviaria, que cuenta con seis vías y tres andenes, aunque el servicio continuará operándose en la estación provisional hasta la puesta en marcha definitiva.

Los dos nuevos edificios que albergará los servicios de la estación definitiva se encuentran en estado avanzado, y se afrontan las últimas obras en puntos como el paso inferior de 145 metros de longitud que permitirá el acceso de vehículos al nuevo aparcamiento. La pasarela peatonal transversal que conectará la avenida de A Sardiñeira con la avenida de Ferrocarril está también en fase avanzada.