De un vehículo de BiciCoruña a un bote del siglo XIX: estos son los objetos los voluntarios de Mar de Mares limpiaron del fondo de la Marina de A Coruña
Cuatro decenas de buzos se sumergieron en las aguas de la Dársena para retirar más de una tonelada de residuos
Participó el padrino de este año del festival, Guillermo Carracedo, que defendió que la actividad es importante para concienciar a la sociedad
Bicicletas, neumáticos, cabos, o un bote de mostaza del siglo XIX. Son algunos de los objetos que 40 buzos voluntarios convocados por el Festival Mar de Mares extrajeron del fondo de la Dársena de A Coruña este domingo, en una nueva edición de la Gran Limpeza de Fondos Mariños Signus. En total, los voluntarios, que llegan a cerca de cien si se cuenta a las personas que ayudaron desde tierra, retiraron más de una tonelada de residuos sumergidos junto a la Marina.
La cifra fue menor que la de ediciones pasadas, algo que los organizadores señalan que fue recibido con "optimismo". En total, en los años de los que se lleva realizando la actividad se han limpiado unos 15.000 kilos de residuos que contaminaban las aguas coruñesas. La limpieza se realizó con el apoyo de SIGNUS y la coordinación técnica de Buceo Galicia, y estuvo presente el padrino de esta edición de Mar de Mares, Guillermo Carracedo, que participó como buzo. Según señaló, la actividad es relevante "non só polo que conseguimos sacar hoxe do fondo do mar, senón pola concienciación que xeremos na sociedade". “Porque todo aquilo que non vemos tamén conta e necesitamos estar unirnos para facelo posible”, defendió.
Las actividades de Mar de Mares continúan por la tarde con talleres y un encuentro en el Aquarium Finisterrae con las escritoras Cynthia Menéndez y Nerea Pallarés. Las autoras de Punto de Araña y Son como os glaciares os barcos de aceiro, hablan acerca del marisqueo, los astilleros o la memoria marinera. El próximo domingo, 14 de junio, el festival organiza en Adormideras el Paseo pola cidade-barco: As pedras do Mar da Torre, un recorrido guiado sobre la relación entre la Torre, la ciudad y la memoria marinera, mientras que el 18 de junio, en el estudio de Arquitectura Area SL, se realizará una visita guiada a la exposición 40 anos de bichos.
La programación también incluye el IV Foro Azul Mar de Mares, que se celebrará el 11 de junio en el Espacio Avenida ABANCA y reunirá a profesionales, instituciones, empresas y voces expertas para "reflexionar sobre el futuro de la economía azul, la innovación, la sostenibilidad, la pesca, la gastronomía, la acuicultura, el patrimonio portuario y las nuevas formas de relación entre ciudad y océano.
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