El Estado prepara la factura del sobrecoste de Alfonso Molina, en A Coruña, y tramita la fecha de finalización definitiva

La obra de ampliación de Alfonso Molina, que ya debería haber terminado a inicios de año, no tendrá fecha de finalización ni presupuesto definitivo hasta que el Estado termine una modificación que actualmente está en trámite. Así lo ha respondido el Gobierno central a una pregunta de congresistas del Partido Popular sobre las obras: el Ejecutivo señala que la remodelación "está en ejecución" pero que hay un proyecto modificado sobre servicios afectados por la obra que se encuentra "en tramitación". El sobrecoste que supondrá, y los plazos definitivos de la obra, "quedarán establecidos con la aprobación del citado proyecto modificado". Según ha podido saber este diario, se han producido complicaciones relacionadas con el oleoducto de la refinería que transita por la avenida, que suponen un coste, aproximadamente, de un millón de euros adicionales.

Como ya adelantó LA OPINIÓN, se previó que los trabajos debían tener especial cuidado en las proximidades del barco que adorna la vía, el punto en el que la obra intersecta con el oleoducto subterráneo, que conecta el muelle Petrolero con la refinería. La constructora, Copisa, presentó un plan para “respetar la integridad de las catorce líneas enterradas que forman el oleoducto”, con aprobación por parte de Repsol. Incluía reforzar la protección de las tuberías aumentando los encamisados o aislamientos metálicos en torno a ellas, y Repsol supervisaría los trabajos.

Afectación a servicios

La adjudicación de la ampliación se produjo en enero de 2024, si bien no se empezaron a ver trabajos hasta algunos meses después. La ampliación, para pasar de seis a ocho carriles, tenía un coste inicial de 18,3 millones de euros y un plazo de dos años, con lo que ya deberían estar terminados. Las obras produjeron cortes que generaron importantes problemas de tráfico en la ciudad y su entorno.

El Estado defendió el año pasado que "son muchos los servicios afectados que se tienen que reponer, que no fueron comunicados cuando se estaba redactando el proyecto y que es necesario acometer ahora", y la Delegación del Gobierno admitió que no tenía plazo para el final de las obras de la avenida, aunque afirmó que "se está trabajando para tenerla finalizada lo antes posible". El Concello criticó las demoras: el portavoz municipal, José Manuel Lage, afirmó que "no son aceptables".

Sendas peatonales y ciclistas por hacer

Tras la ampliación de carriles hay que realizar una segunda fase de trabajos, la integración ambiental, que salió a concurso este año. La obra construirá sendas peatonales y ciclistas en paralelo a los carriles de circulación en un tramo de 1,4 kilómetros, y el plazo para que las empresas se presentasen a la licitación, con un precio de salida de 5,35 millones de euros, concluyó el 1 de junio.

Este diario se puso en contacto con el Ministerio de Transportes para preguntar por la modificación de la obra y por el número de ofertantes de la segunda fase, pero este se limitó a indicar que se dará la información en la web de contratación pública en un plazo sin aclarar.