Astronomía inclusiva en A Coruña con un programa sobre el eclipse solar
Las personas usuarias del Centro de Atención a Personas con Discapacidad de A Coruña descubrieron los secretos de los eclipses mediante charlas y talleres del Citic, en una actividad que culminará con una observación solar a través del telescopio del centro universitario
El Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de la Universidade da Coruña (Citic), organizó la semana pasada —la primera de junio— unas jornadas de divulgación científica dirigidas a las personas usuarias del Centro de Atención a Personas con Discapacidad de A Coruña (CAPD), con el objetivo de transmitirles conocimientos del sol, la luna y los eclipses solares de manera accesible y adaptado a sus necesidades.
Las jornadas comenzaron con una charla divulgativa sobre conceptos relacionados con el sol, la luna y los movimientos de los cuerpos celestes. Posteriormente, se emplearon gafas de realidad virtual para ofrecer una experiencia interactiva, que permitió recrear el eclipse del 12 de agosto.
El programa se completará en las próximas semanas con una observación solar al aire libre, prevista para una jornada de cielos despejados durante el mes de junio. En esta actividad se usará el telescopio solar del Citic, que permitirá observar con total seguridad diferentes detalles de la superficie solar.
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