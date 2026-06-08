El BNG de A Coruña propone destinar las viviendas municipales de Marqués de Pontejos a alquiler para coruñeses
La portavoz nacionalista en el Ayuntamiento, Avia Veira, plantea el mismo fin para 40 pisos municipales pendientes de reforma. El Gobierno local ha anunciado que destinará las viviendas de Pontejos a entidades sociales
La portavoz municipal del BNG en A Coruña, Avia Veira, reclamó este lunes al Gobierno local que destine a alquiler para los coruñeses las cinco viviendas municipales construidas en la calle Marqués de Pontejos y las 40 pendientes de reforma por la Empresa Municipal de Servicios, Vivienda (Emvsa). El Gobierno local ha anunciado que los pisos de Pontejos, un proyecto impulsado en el mandato de Marea Atlántica, se reservarán para entidades sociales porque "cinco pisos aportan mucho a estas organizaciones, pero por si solos no solucionan el problema de la vivienda en la ciudad".
Veira defenderá una moción en el pleno municipal de este jueves con tres puntos. Uno pasa por que el Gobierno local destine los recursos económicos "necesarios" para arreglar esas 40 viviendas municipales. Otro, por que los cinco pisos de Pontejos se incorporen al parque municipal. Y un tercero por que convoque un concurso para adjudicar estas 45 viviendas en régimen de alquiler.
Según explicó Veira en rueda de prensa frente al edificio de Marqués de Pontejos, la recepción de la obra por parte del Ayuntamiento se realizó el 18 de diciembre pasado. "Seis meses después, nin unha cousa nin a outra", censuró la portavoz nacionalista en referencia a la intención inicial del Gobierno local de adjudicar los pisos a vecinos de la ciudad y a la posterior de cedérselos a entidades sociales. En la situación actual, convertida la vivienda en "un ben inaccesible para unha gran maioría de coruñeses, non se pode consentir que estas cinco vivendas, perdoando a expresión, estean mortas de risa", afirmó Avia Veira.
Ante el "principal problema" que sufren los coruñeses, la portavoz del BNG reclamó al Gobierno local que "mobilice todo o seu parque de vivendas", aunque las mayores competencias sean de la Xunta. "A alcaldesa [Inés Rey] debería facer algo máis en materia de vivenda", declaró Avia Veira.
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