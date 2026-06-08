Los Bomberos de A Coruña encuentran a una mujer fallecida en su piso de la avenida de Gran Canaria

Los Bomberos de A Coruña acudieron en la mañana de este lunes a las 11.00 horas a la avenida de Gran Canaria, donde encontraron el cadáver de una mujer de «avanzada edad fallecida en su dormitorio», tras dar la alerta su hijo.

Los técnicos de emergencias entraron por la fachada al encontrar el piso cerrado. La intervención requirió la presencia de la Policía Local al tener que cortarse el tráfico y la acera «durante unos minutos».

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Esta muerte se une a la ocurrida en la madrugada del domingo al lunes de una mujer en el incendio de su piso en Palavea.