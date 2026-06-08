Los Bomberos de A Coruña encuentran a una mujer fallecida en su piso de la avenida de Gran Canaria
Acudieron a la vivienda tras dar alerta su hijo
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Los Bomberos de A Coruña acudieron en la mañana de este lunes a las 11.00 horas a la avenida de Gran Canaria, donde encontraron el cadáver de una mujer de «avanzada edad fallecida en su dormitorio», tras dar la alerta su hijo.
Los técnicos de emergencias entraron por la fachada al encontrar el piso cerrado. La intervención requirió la presencia de la Policía Local al tener que cortarse el tráfico y la acera «durante unos minutos».
Esta muerte se une a la ocurrida en la madrugada del domingo al lunes de una mujer en el incendio de su piso en Palavea.
- El Puerto de A Coruña tiende la mano al de Ferrol: pone 'a su disposición' sus muelles para apoyar el desembarco de la fábrica de coches de SAIC
- Revuelo en el negocio inmobiliario de Os Mallos, en A Coruña, por la futura intermodal: 'Hay interés de invertir en alquiler de temporada y habitaciones
- El eclipse de Sol llega a los mercados de A Coruña: el Concello distribuirá 20.000 bolsas con el diseño de la Torre
- El bar con uno de los callos más famosos de A Coruña: 'La receta no se ha tocado en 52 años
- El Concello de A Coruña da licencia para que Metrovacesa construya 100 viviendas en Visma: los precios arrancan en 293.000 euros
- Marineda City abre nueva tienda dedicada al universo femenino
- Medio siglo de la inundación que da de beber a A Coruña: cuando Cecebre anegó casas, fincas y hasta un secadero de algas
- José Luis Méndez Romeu: “A Coruña necesita una nueva instalación para la ópera y la ubicación perfecta es el muelle de Calvo Sotelo”