Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Las escuelas infantiles de A Coruña se adelantan al decreto del GobiernoEl regreso del Leyma a la Liga ACBEntrevista a Caio PachecoRespaldo al "área metropolitana para el taxi"Los siguientes pasos del DéporRecortes en el Consorcio de TurismoVisita del Papa en directo
instagramlinkedin

Los Bomberos de A Coruña encuentran a una mujer fallecida en su piso de la avenida de Gran Canaria

Acudieron a la vivienda tras dar alerta su hijo

Imagen de un camión de bomberos de A Coruña

Imagen de un camión de bomberos de A Coruña / LOC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

RAC

Los Bomberos de A Coruña acudieron en la mañana de este lunes a las 11.00 horas a la avenida de Gran Canaria, donde encontraron el cadáver de una mujer de «avanzada edad fallecida en su dormitorio», tras dar la alerta su hijo.

Los técnicos de emergencias entraron por la fachada al encontrar el piso cerrado. La intervención requirió la presencia de la Policía Local al tener que cortarse el tráfico y la acera «durante unos minutos».

Noticias relacionadas

Esta muerte se une a la ocurrida en la madrugada del domingo al lunes de una mujer en el incendio de su piso en Palavea.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Puerto de A Coruña tiende la mano al de Ferrol: pone 'a su disposición' sus muelles para apoyar el desembarco de la fábrica de coches de SAIC
  2. Revuelo en el negocio inmobiliario de Os Mallos, en A Coruña, por la futura intermodal: 'Hay interés de invertir en alquiler de temporada y habitaciones
  3. El eclipse de Sol llega a los mercados de A Coruña: el Concello distribuirá 20.000 bolsas con el diseño de la Torre
  4. El bar con uno de los callos más famosos de A Coruña: 'La receta no se ha tocado en 52 años
  5. El Concello de A Coruña da licencia para que Metrovacesa construya 100 viviendas en Visma: los precios arrancan en 293.000 euros
  6. Marineda City abre nueva tienda dedicada al universo femenino
  7. Medio siglo de la inundación que da de beber a A Coruña: cuando Cecebre anegó casas, fincas y hasta un secadero de algas
  8. José Luis Méndez Romeu: “A Coruña necesita una nueva instalación para la ópera y la ubicación perfecta es el muelle de Calvo Sotelo”

Los Bomberos de A Coruña encuentran a una mujer fallecida en su piso de la avenida de Gran Canaria

Los Bomberos de A Coruña encuentran a una mujer fallecida en su piso de la avenida de Gran Canaria

El Concello de A Coruña y la Xunta respaldan la creación de un área conjunta de taxi con Oleiros, Cambre, Culleredo y Arteixo: se necesita el apoyo de dos tercios

El Concello de A Coruña y la Xunta respaldan la creación de un área conjunta de taxi con Oleiros, Cambre, Culleredo y Arteixo: se necesita el apoyo de dos tercios

La tapa de A Coruña que busca ser la mejor de Galicia: "Hemos transformado un caldo gallego en un Dry Martini"

La tapa de A Coruña que busca ser la mejor de Galicia: "Hemos transformado un caldo gallego en un Dry Martini"

El concurso 'Carta a un Militar Español' entrega el galardón provincial de A Coruña

Comienzan los trabajos de preparación del derribo del edificio en ruinas en la calle San Nicolás de A Coruña

Comienzan los trabajos de preparación del derribo del edificio en ruinas en la calle San Nicolás de A Coruña

Investigadoras del CICA participan en un estudio sobre los beneficios de la tecnología ante la parálisis cerebral

Investigadoras del CICA participan en un estudio sobre los beneficios de la tecnología ante la parálisis cerebral

Astronomía inclusiva en A Coruña con un programa sobre el eclipse solar

El Estado prepara la factura del sobrecoste de Alfonso Molina, en A Coruña, y tramita la fecha de finalización definitiva

Tracking Pixel Contents