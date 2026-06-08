Comienzan los trabajos de preparación del derribo del edificio en ruinas en la calle San Nicolás de A Coruña

En la mañana de este lunes han comenzado los trabajos de preparación previos para la demolición del edificio en ruinas del número 34 de la calle San Nicolás, entre Panaderas y Marqués de Pontejos, en A Coruña. Este tramo permanece cortado desde la tarde del viernes 29 de mayo, aunque pudo ser reabierta parcialmente durante el último fin de semana.

Parte de la estructura de la cubierta del edificio se desprendió en la tarde del último viernes de mayo sobre la fachada del inmueble, lo que obligó a intervenir a los Bomberos. “Ha cedido una estructura de mansarda y ha caído lateralmente sobre la medianera semidestruida del edificio en ruinas”, indicaban los efectivos contraincendios en su parte de servicio.

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Dos negocios afectados

El cierre de esta vía, cortada con vallas, no solo afecta al tránsito de peatones, también a varios negocios de la zona. Dos de ellos, uno de venta de colchones y una tienda especializada en alimentación, han tenido que cerrar al no poder acceder a los establecimientos. Las puertas están cubiertas de cinta de la Policía Local con el aviso de "no pasar". Además, el Sport Café, en la esquina de San Nicolás con Pontejos, ha tenido que retirar parte de su terraza.