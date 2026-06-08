El Concello de A Coruña y la Xunta respaldan la creación de un área conjunta de taxi con Oleiros, Cambre, Culleredo y Arteixo: se necesita el apoyo de dos tercios

La propuesta de crear un área conjunta de prestación del servicio de taxi en A Coruña, Arteixo, Oleiros, Cambre y Culleredo cuenta con el respaldo tanto de la Xunta como del Ayuntamiento de A Coruña, el principal en población y número de taxis, mientras que los tres últimos municipios piden más documentación antes de posicionarse. La directora xeral de Mobilidade, Judit Fontenla, se reunió este lunes con representantes de los cinco Gobiernos locales para las propone un sistema de licencias compartidas que permitirían a los taxistas de la comarca operan con las mismas tarifas, paradas comunes y turnos coordinados. Las licencias pasarían a un registro único.

De acuerdo con una memoria presentada por la Xunta para justificar el área de prestación conjunta, para que prospere la iniciativa será necesario el informe favorable de las dos terceras partes de los Concellos implicados, con lo que en este caso se necesitaría el apoyo de cuatro, que deben representan, como mínimo, un 75% de la población. Los Ayuntamientos tendrán tres meses de plazo para responder a la propuesta, si bien aún debe enviárseles más documentación. Si no lo hacen, se entenderá que dan su aprobación. También se dará audiencia a organizaciones sindicales, empresariales, profesionales y de usuarios, y se pedirá informe al Consello Galego de Transportes.

Nueva organización

Según argumenta la Xunta, "gran parte de los vecinos" se desplazan diariamente entre los cinco municipios, hay recorridos de taxi que frecuentemente transcurren cruzan las fronteras y polos de atracción y servicios que promueven la interacción. Que cada Ayuntamiento organice sus propios taxis "provoca limitaciones en la prestación", que, según el Gobierno gallego, han puesto de manifiesto usuarios y profesionales. La nueva propuesta, siempre según el Ejecutivo autonómico, permitirá homegeneizar tarifas y condiciones, optimizar el aprovechamiento de las licencias y mejorar la imagen del servicio.

El área pasaría a tener un órgano gestor, con representantes y personal de los cinco Ayuntamientos, que se encargaría de conceder, renovar y extinguir las licencias de taxi dentro del área, así como de autorizar las transmisiones. El órgano se encargaría de aprobar las características de los vehículos que pueden circular y coordinar la prestación, así como determinar las paradas oficiales, los turnos, horarios, descansos y vacaciones. También de establecer las tarifas, con régimen único, supervisar el cumplimiento de la normativa, llevar un registro conjunto de licencias y encargarse de las sanciones. Siempre de acuerdo con este modelo, recibiría aportaciones de los Concellos e ingresos derivados de tasas vinculadas al taxi, y sería obligatorio el uso del taxímetro en todos los servicios.

Si un Ayuntamiento se marcha, desaparece el área

La prestación del servicio se regirá por "criterios uniformes y comunes para todos los profesionales", y la presidencia debe establecer las paradas y el máximo de vehículos en ellas. Los usuarios podrán elegir qué vehículo quieren entre los dos primeros del lugar de estacionamiento. También es competencia de la presidencia la obligación de prestar servicios en determinadas zonas o franjas horarias, así como la coordinación de horarios, calendarios o descansos, tras consultar al sector.

De acuerdo con la documentación presentada por la Xunta, el ámbito del área es de A Coruña, Arteixo, Oleiros, Cambre y Culleredo. Su modificación o disolución requerirá acuerdo de las entidades locales y autorización de la Xunta, y "la separación de alguno de los Concellos integrantes supondrá la disolución". En todo caso, la prestación del servicio deberá quedar garantizada.

Apoyo de A Coruña

El portavoz municipal y concejal de Planificación Estratégica, José Manuel Lage, expresó este lunes su "satisfacción" por la iniciativa, que, afirmó, el Concello propuso inicialmente a la Xunta. "Mellorar a mobilidade en taxis e VTCs hai que facelo pensando en darle un mellor servizo aos cidadáns", argumentó, y señaló que este es un movimiento inicial para llegar al objetivo del Ayuntamiento, la creación de un consorcio metropolitano de transporte en la comarca con participación de los Ayuntamientos y la Xunta. El Concello señala que seguirá trabajando para "convencer á Xunta de que se cree", pero indicó que este "é un primer paso positivo, nos gusta, nos dá satisfacción". Lage deseó que el resto de Ayuntamientos implicados "tamén o vexan positivo".

La versión de la Xunta es que la idea de creación de un área de prestación conjunta es autonómica, y siempre según su versión, la expresó ya en febrero, en una reunión sobre instalaciones aeroportuarias. Así lo reiteró la directora xeral de Mobilidade, Judit Fontenla, que defendió este lunes que el objetivo es "incrementar o servizo", mejorar su prestación y que los Ayuntamientos "se sumen a esta iniciativa". "Hoxe foi unha primeria reunión de acercamento", señaló, previa a enviarles la documentación, y será necesaria la creación de una ordenanza municipal. El área permitiría a lls taxistas recoger y dejar pasajeros en cualquier municipio, insistió, y que "un taxi de Oleiros non poida acudir á Coruña, ou viceversa", está provocando limitaciones. "Agora queda que os Concellos o deliberen para mostrar a conformidade ou non", dijo, pero consideró que la evaluación de estos tras la reunión fue en su mayoría positiva. "Co taxi falarase", prometió.

El área pide más documentación

El Ayuntamiento de Oleiros se muestra "favorable" a avanzar en dirección a la prestación conjunta si el cambio repercute "en una mejora del servicio". El Gobieron local defiende que es "partidario de mancomunar servicios públicos" pero indica que hubo una experiencia similar hace dos décadas que fue un "fracaso total". Si ahora "se ordena el servicio" y se blinda que los taxis estén en paradas y haya tiempos mínimos de atención el Concello estaría "totalmente de acuerdo", pero si se trata de "beneficiar a los taxistas de un municipio concreto" o deteriorar el servicio, señala que no participará. Desde el Concello defienden que la Xunta redactará un borrador de ordenanza en tres meses "para ir entrando en el fondo de la futura organización del servicio, imprescindible para poder tomar algún tipo de decisión".

Desde el Concello de Culleredo indican que no pueden realizar una valoración puesto que en la reunión se les trasladó una "declaración de intenciones" sin un estudio técnico y jurídico que sería "esencial para formular una propuesta". El Ayuntamiento señala que mantendrá contactos con representantes de vecinos y taxistas "para definir su postura conjunta" y señala que tendrá que someterse a la votación del pleno de la corporación. El Gobierno local cree que la memoria presentada está "muy lejos de aportar toda la información" para tomar la decisión y señala que el área solo tiene sentido si ofrece un "beneficio real" a los vecinos.

La alcaldesa de Cambre, Diana Piñeiro, valoró positivamente la reunión, que considera una "primera toma de contacto" en un proyecto que puede resultar interesante "para mejorar la coordinación del servicio y ampliar su cobertura". Para Piñeiro, hay "necesidades y carencias" en el servicio de taxi, pero reclamó a la Xunta que envíe documentación complementaria.“Todo o que supoña mellorar o servizo, a atención á cidadanía e a cobertura do taxi contará coa nosa disposición para estudalo e traballalo. Agora é o momento de analizar a documentación, coñecer con detalle as condicións plantexadas e comprobar que a proposta ofrece garantías e beneficios reais tanto para os profesionais como para os usuarios”, indicó la regidora, que sealó que las medidas deben estar "ben estruturadas".

El Concello de Arteixo asegura que analizará todas las propuestas realizadas en la reunión sobre movilidad y que tratará "con todos los actores implicados" para buscar "el mayor grado de entendimiento" entre todas las administraciones.