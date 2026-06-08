El concurso 'Carta a un Militar Español' entrega el galardón provincial de A Coruña

El concurso literario escolar Carta a un Militar Español llevó a cabo este lunes la entrega de premios de la fase provincial de su 13ª convocatoria. El acto, presidido por el delegado de Defensa en Galicia, Jesús Ángel Paz Pena, se celebró en la sede de la Delegación de Defensa en A Coruña. En el evento participaron alumnos de los centros educativos Internacional Eirís, La Grande Obra de Atocha, Liceo La Paz y Peñarredonda (todos de A Coruña), el instituto Maximino Romero de Lema (de Zas) y el colegio La Salle (Santiago de Compostela). Este último fue el seleccionado como ganador provincial con la carta titulada El vuelo continúa de una alumna de 2º de bachillerato, Tania Rúa López.

El acto, convocado por el Ministerio de Defensa, tiene este año como lema Plus Ultra: la audacia que cruza horizontes. Al evento también acudieron el subdelegado del Gobierno, Julio Abalde, y la delegada territorial de la Xunta de Galicia en A Coruña, Belén María do Campo, además de autoridades militares.