Agenda de ocio
¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del lunes 8 de junio
Te proponemos 5 citas para comenzar la semana con los mejores planes de ocio y cultura
Charla histórica sobre la represión de las maestras
La catedrática Aurora Marco ofrece la ponencia A represión das mestras. María Vázquez Suárez, en la que analizará el papel de las docentes en la II República y la posterior dictadura franquista.
20.00 horas. Asociación Cultural Alexandre Bóveda (San Andrés, 36, 1º)
Dramaturgia con mirada social y diversa
El Grupo de Teatro de Mujeres Migrantes de Ecos do Sur presenta su pieza Enraizarte, dirigida a toda la familia y con entrada libre hasta completar aforo.
19.00 horas. Centro cívico de Os Mallos (Avenida de Arteixo, 147)
Nuevo encuentro del ciclo Poetas Di(n)versos
El ciclo, dirigido por la poetisa Yolanda Castaño, reúne a Luis Chaves y Mónica Caldeiro, dos voces destacadas de la poesía contemporánea costarricense y gallega, en el que será el último encuentro de la temporada.
20.00 horas. Centro Ágora (Lugar da Gramela, 17)
Celebraciones para dar la bienvenida al San Juan
La Asociación de Meigas de las Hogueras de San Juan convoca las Jornadas de Teatro, Música y Danza, hoy con el grupo de la Unidad de Música del Mando de Apoyo a la Maniobra.
20.30 horas. Iglesia Castrense (San Andrés)
Presentación de la obra ‘Viaxeiros ao tren’
El Instituto José Cornide presenta su segunda monografía sobre la llegada del tren a A Coruña. Acceso con previa inscripción.
19.00 horas. Domus (Ángel Rebollo, 91)
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