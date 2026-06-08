Investigadoras del CICA participan en un estudio sobre los beneficios de la tecnología ante la parálisis cerebral
La investigación se centró en el papel que desempeña en la vida cotidiana de niños afectados y sus familias
Investigadoras del CICA de la Universidade da Coruña han participado en un estudio internacional sobre el papel que desempeña la tecnología en la vida cotidiana de niños con parálisis cerebral unilateral, así como sobre la percepción de sus familias respecto al uso de tabletas, móviles, videoconsolas y otros dispositivos en el hogar.
El trabajo, publicado en la revista Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, recoge testimonios de familias de menores de entre 3 y 7 años con parálisis cerebral unilateral en distintas comunidades autónomas españolas. Sus conclusiones apuntan a que muchos niños utilizan ambas manos de forma más espontánea cuando interactúan con juegos, aplicaciones o dispositivos que les resultan atractivos. Según relatan las familias, la motivación que genera la tecnología puede favorecer que intenten incorporar la mano afectada en actividades cotidianas, sobre todo en aquellas que exigen coordinación bimanual.
La investigación también señala diversas dificultades. Buena parte de los dispositivos no están diseñados teniendo en cuenta las necesidades motoras de estos menores: el tamaño de los botones, la sensibilidad de las pantallas táctiles o la precisión de algunos movimientos pueden limitar su uso y generar frustración. Las familias valoran especialmente las herramientas que facilitan la participación y el uso funcional de la extremidad afectada sin que los niños se sientan diferentes de sus iguales. El estudio concluye que la adaptación de tecnologías ya presentes en los hogares podría servir como complemento a la rehabilitación en contextos naturales, motivadores y cercanos, siempre con supervisión y un uso adecuado a la edad.
En esta investigación colaborativa, desarrollada junto a la Manchester Metropolitan University, la Universidad de Castilla-La Mancha y la Universidad Miguel Hernández, participaron Verónica Robles García e Irene González Eiroa, investigadoras del grupo Neurocom.
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