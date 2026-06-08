El PP de A Coruña pregunta por la propuesta de trasladar edificabilidad de As Percebeiras a Os Rosales

El Partido Popular llevará al pleno municipal del jueves una pregunta oral para que el Gobierno local explique si "tiene previsto trasladar edificabilidad de As Percebeiras a otras zonas de la ciudad", una propuesta que figura, "a modo de ejemplo", en el documento de alternativas de ordenación de esta zona encargado por el Ayuntamiento a un estudio de arquitectura. A juicio de los populares, esta opción "llama la atención cuando el Gobierno municipal y el BNG negaron que se pudiese trasladar edificabilidad del parque del Agra a otras zonas, como piden los vecinos, alegando que no había ninguna alternativa". El PP recuerda que planteó trasladar parte de la edificabilidad reconocida en el parque del Agra a otras zonas y que el BNG se opuso.

Los autores del estudio de alternativas encargado por el Concello plantean la “reubicación de parte de la edificabilidad" de As Percebeiras "en el exterior" del polígono. Los técnicos mencionan parcelas de propiedad municipal en el vecino barrio de Os Rosales como uno de los posibles emplazamientos. En el documento advierten de que incluyen esos terrenos “simplemente a modo de ejemplo”, por lo que no detallan en las alternativas que plantean la edificabilidad que podría autorizarse en esas ubicaciones de Os Rosales.

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Los técnicos advierten de que sería necesario un “estudio más profundo”, así como “un conocimiento más directo” de la gestión del plan general. Añaden que debe ser el Concello el que tome la decisión de promover la transferencia de edificabilidad fuera del polígono si estima que es inviable ordenar de forma adecuada la autorizada ahora.