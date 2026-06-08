Los recortes por el déficit llegan al organismo que subvenciona líneas de Alvedro: el Concello de A Coruña rebaja 92.700 euros del Consorcio de Turismo

La sobreestimación que realizó el Ayuntamiento de A Coruña a la hora de estimar los ingresos de 2025 está empezando a causar recortes. En los presupuestos municipales los gastos superaron a las entradas de efectivo, lo que llevó al interventor a defender que era necesario afectar las cuentas de este año y retener algo más de doce millones de euros. Esto generó una crisis política con el BNG, si bien el Gobierno local no ha hecho recortes, al menos por el momento. Sí que se han producido en un organismo que controla, el Consorcio de Turismo y Congresos: este lunes, los representantes del PSOE aprobaron, con abstención del PP y voto en contra de los nacionalistas, reducir los gastos de este año en unos 92.700 euros, debido a las pérdidas del año pasado. La medida ha causado el rechazo de la oposición, que acusa al Ejecutivo municipal de mala gestión y no haber pactado los recortes. Además, el interventor señala que ya advirtió de descuadres anteriormente, sin que se tomaran medidas correctoras.

De acuerdo con el informe de este funcionario municipal, el presupuesto de 2025 del Consorcio, que es el encargado de los contratos para subvencionar líneas aéreas a Alvedro, estimó 5,6 millones de euros en ingresos, pero realmente solo entraron poco más de cuatro millones. Los gastos, que teóricamente tienen que estar cuadrados con las entradas monetarias, quedaron cerca de la previsión, en algo más de 5,4 millones. El resultado del año es negativo en casi 1,4 millones de euros, y, tras realizar algunos ajustes, queda en 1,25 millones. Si en 2024 habían quedado algo más de 1,3 millones de euros de remanente de tesorería, es decir, fondos sobrantes para cubrir gastos de otros años, la suma en el ejercicio pasado es negativa, en los 92.700 euros que hay que ajustar.

Problemas desde hace años

El interventor indica que el déficit del año pasado se produjo porque no se tomaron medidas pese a que había advertido de problemas. Según afirma el funcionario, Intervención realizó "reiteradas advertencias" sobre la inestabilidad presupuestaria del Consorcio, que ya se produjo en 2023 y fue "parcialmente corregida en el año 2024". Pero "no ha sido superada" ni se han tomado medidas precisas de control de gasto.

El interventor ve preciso "adoptar efectivamente las medidas de restricción de gasto" en el ejercicio 2026 para alcanzar la estabilidad presupuestaria, que recuerda, es una "exigencia legal". Así, advierte de la necesidad de "prudencia" en la ejecución de los gastos de este año, señalando que hay que corregir la situación y que al final del ejercicio no puede haber "una nueva liquidación negativa".

Cuestionamiento de populares y nacionalistas

La junta de Gobierno del Consorcio dio visto bueno a la reducción este lunes, con voto favorable socialista. El PP se abstuvo y denuncia que "comienzan los recortes por la desastrosa gestión económica" de la alcaldesa, Inés Rey. La regidora, afirman los populares, "aún tiene que llevar a pleno recortes por 12 millones de euros por el déficit del presupuesto municipal del año anterior", y la formación afirma que "con nuestro voto que no cuente si toca alguna partida social".

El concejal nacionalista David Soto votó en contra del recorte "por non se ter negociado connosco en que partidas se pensa recortar". Los nacionalistas afirmaron que el pacto de presupuestos de este año queda roto si se recortan inversiones o servicios, y afirmó que no aprobará nada más el pleno hasta resolver el "buraco económico" del Concello.