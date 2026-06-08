Tres jóvenes investigadoras de la Universidade da Coruña, premiadas por su trayectoria en IA, energías renovables y sostenibilidad

Siete jóvenes investigadoras e investigadores de las tres universidades gallegas han sido reconocidos por la Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) y la Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE) en la segunda edición de los Premios RAGC-UIE. Los galardones impulsan y visibilizan a trayectorias emergentes que trabajan dentro de la comunidad en Ciencias Básicas, Ciencias Técnicas y Ciencias Sociales. Tres investigadoras de la Universidade da Coruña (UDC), Verónica Bolón, Laura Castro y María Barreiro, han sido las principales galardonadas en cada una de las categorías.

Bolón recibe el reconocimiento en Ciencias Básicas por ser pionera en diseño de inteligencia artificial verde, Castro destaca en Ciencias Técnicas por su labor en las energías renovables marinas, y Barreiro es premiada en Ciencias Sociales por su ayuda a organizaciones para ser más sostenibles. Los galardones se otorgan por las contribuciones y excelencia académica en el ámbito de cada investigadora y suponen un aporte económico de 5.000 euros.

"Este recoñecemento da RAGC é unha aposta polo talento da terra, que parece que sempre é mellor valorado fóra, pero non. Aquí tamén se aposta polo talento propio", expresa Bolón, carballesa que trabaja como investigadora en el Laboratorio de Intelixencia Artificial de la UDC y dirige la Cátedra UDC-Inditex de Intelixencia Artificial en Algoritmos Verdes. Gracias a sus trabajos, la investigadora figura entre el 2% de investigadores más influyentes del mundo, según la Universidad de Stanford, por el número de citas que reciben sus investigaciones.

Inteligencia artificial más ecológica

"Levo traballando en intelixencia artificial desde 2008 e na súa vertente verde desde 2019. O meu campo de investigación é o desenvolvemento dunha IA cun consumo enerxético más eficiente tomando como referencia algoritmos que xa funcionen. Isto consiste en acadar funcionalidade con menos tempo, menos enerxía, reducir a cantidade de cálculos e cifras que emprega ou diminuir o consumo de recursos para o seu traballo. Todo isto para mellorar a sustentabilidade", explica Verónica Bolón sobre su labor investigadora.

Bolón ha sido reconocida en el ámbito de Ciencias Básicas porque su investigación es de área, no de aplicación directa. "É básica, pero é necesaria. Por exemplo, a vacuna do covid atopouse axiña grazas a toda a investigación básica que se realizara previamente. A investigación básica é aquela que se fai para averiguar sobre unha materia, aínda que logo teña unha aplicación", señala.

Esta ingeniera informática destaca como pionera en España porque desde 2019 atiende a las necesidades e impacto ambientales del coste computacional de la IA. Además de la mejora de los equipos, las investigaciones de Bolón han sido aplicadas en el ámbito biomédico para diagnósticos de enfermedades cardiovasculares o trastornos del sueño. "A xente pensa que é maxia, pero é un camiño longo. Trátase de insistir. A IA naceu en 1956 e grandes avances no noso presente proveñen de métodos creados nesa época", remarca.

"O que me encontro é o que temos bastante potencia computacional, bastantes ferramentas, pero préstase pouca atención a outros aspectos. Os novos avances están máis orientado a facer o mesmo que agora, pero con menos gasto de recursos. O uso de auga na IA ten que ver coa refrixeración das computadoras nos centros de datos, que emiten moita calor para o seu traballo. Parte da proposta que facemos na nosa investigación é que, en vez de enviar datos a centros de datos, se realice unha aprendizaxe federada. Isto quere dicir que os propios dispositivos traballen e executen sen enviar os datos fóra, o que inflúe nunha mellora da privacidade, por exemplo", puntualiza sobre su labor.

Energías renovables marinas, ¿pero dónde?

La investigadora de la UDC en el Centro de Investigación en Tecnoloxías Navais e Industriais (Citeni) de Ferrol, Laura Castro, recibe el galardón en el ámbito de las Ciencias Técnicas por su estudio técnico-económico de las energías renovables marinas. Es la única catedrática de Construcciones Navales en Galicia y la más joven de toda España, además de colaborar en proyectos de la Unión Europa, el Gobierno de España o el de Irlanda. "Aínda non me creo o premio", responde.

"No noso equipo estudamos partes técnicas e económicas da enerxía renovable mariña para a implantación de bases aptas en calquera lugar do mundo. Temos traballos feitos en España, Portugal ou Chile, pero o noso método pódese aplicar a calquera parte do planeta. Para iso, observamos marcadores como o tipo de enerxía que procuran, se existe ese recurso, a proximidade da fonte, a viabilidade en termos de infraestrutura, a presenza de portos ou asteleiros preto ou a posibilidade de implantar as instalacións precisas. Tamén, pola contra, se existen corredores comerciais ou bancos de pesca próximos; obstáculos similares", aclara sobre su ámbito de acción.

Laura Castro, nacida en Betanzos, forma parte de un equipo pequeño existente desde hace dos años, según comenta. Trabajan directamente "desde o ordenador, aínda que agora adquirimos un simulador solar e unha cámara de néboa salina". Las energías renovables marinas que ocupan la gran parte de su trabajo son la eólica marina de tipo fijo o flotante, la undimotriz (energía por olas), la solar marina y los sistemas de plataformas híbridas.

"Continuamos traballando neste aspecto e ampliamos a liña investigación pola vía do depósito. É o paso natural. Continuar a folla de ruta neste aspecto supón mirar cara ao almacenamento da enerxía renovable, que é un dos puntos fundamentais. Agora estamos elaborando un proxecto neste sentido para aplicar en España e en como se garda esta enerxía no país", explica Castro.

Empresas sostenibles integrales

La investigadora María Barreiro ejerce como profesora en la UDC e investiga en el centro interuniversitario ECOBAS, centrado en la sostenibilidad. Su trabajo está enfocado en la búsqueda de mecanismos integradores en materia de economía circular, el desarrollo económico y la perspectiva de género. Por este motivo, Barreiro ha recibido el premio en Ciencias Sociales.

"Lo más destacable en la investigación es la búsqueda centrada de herramientas y marcos de actuación para múltiples organismos, desde empresas a instituciones u ONG, con perspectiva más sostenible. Esto supone no solo ser más ecológico, también pasa por revisar la rentabilidad, la reducción de gastos o la paridad. Es una visión conjunta. A veces, las empresas se centran en dimensiones económicas o su actuación está mediada por la cultura del país. La idea es tratar la materia no como algo que cueste solo dinero, sino que puede generar beneficio. Trabajamos con pymes, puertos, instituciones públicos o clubes de fútbol, siempre que estén interesados", explica.

"Una empresa centrada en la venta de productos ecológicos puede implicarse en frenar el cambio climático, pero también fallar en el tema de igualdad salarial o en los problemas de salud de los empleados derivados del trabajo. Si una empresa es 100% sostenible pero no es económicamente viable, tampoco sirve. La idea es generar marcos de trabajo a largo plazo y que se mantengan", ejemplifica sobre su labor.