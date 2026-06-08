Voluntarios limpian las playas de A Coruña con motivo del Día Mundial de los Océanos: "Hemos recogido 1.500 colillas y hay más sin contabilizar"

"Somos una ciudad rodeada de mar, somos océano", resumió Óscar Vales, cofundador de WE Sustainability, al terminar una mañana de limpieza en las playas de Riazor, Orzán y Matadero. Este lunes 8 de junio se conmemora el Día Mundial de los Océanos, y A Coruña acogió A Gran Corrente, una movilización ciudadana impulsada por WE y Mar de Fábula con el objetivo de llamar la atención sobre la contaminación marina.

"Desde arriba parece que non hay nada de lixo, pero a pé de praia xa se vía, nas zonas da liña da marea, bastante lixo", explicó Aitana, una de las voluntarias que participó en la recogida en Riazor. La imagen final, con los residuos expuestos, dejó 38,2 kilos de basura retirada. "Recollimos 1.500 cabichas e hai máis sen contabilizar", decía Aitana. Además, se contabilizaron toallitas, piezas de plástico, botellas, una toalla y más de cien tiritas, que llamaron la atención de la voluntaria: "Non sabemos se pasa porque a xente se mete no mar con elas e logo cáelles".

Voluntarios con la basura recogida en la limpieza de playas de este lunes / Carlos Pardellas

Una acción de integración y colaboración

La acción reunió a ciudadanía, centros educativos, asociaciones, entidades sociales e instituciones, con una labor de integración al incorporar a usuarios de la Asociación Pro Personas con Discapacidad Intelectual de Galicia (Aspronaga) e internos de la cárcel de Teixeiro. "Os voluntarios estiveron integrados e participaron con moitas ganas", valoró Camino, otra voluntaria, al ser preguntada por el ambiente de la mañana. "Do que se trata é de integrar, de facer unha labor de limpieza, pero tamén de concienciación e integración de distintos colectivos que viñeron felices a participar", añadía Pedro, otro voluntario.

También hubo protagonismo para los más pequeños, que disfrutaron de esta jornada especial: "Con saltar un día de clase xa están contentos, e por riba veñen a praia, pois aínda máis contentos", bromeó Pedro. Camino añadía que los niños y niñas llegaron "motivados" y estuvieron "muy participativos".

Una tarea de toda la sociedad

José Manuel Barros, de Mar de Fábula, defendió que el Día Mundial de los Océanos debía servir precisamente para "parar" y reflexionar sobre este asunto. "É unha tarefa de todos, non só dos voluntarios que limpamos as praias", señaló. En esa prevención, dijo que era una responsabilidad de administraciones, empresas y ciudadanía. "Temos que traballar todas as partes involucradas de maneira conxunta", reclamó.

Virginia Barros, presidenta de la plataforma, interpretó la jornada no solo como una recogida de residuos, sino como un acto de reafirmación: "Hoxe é un día para celebrar, de veranos, de reafirmar a nosa loita". Para ella, A Gran Corrente es la unión de un grupo de personas que luchan por sus ideales: "Somos a resistencia contra este sistema que nos quere plastificar".

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, participó en la convocatoria junto a las concejalas Yoya Neira y Nereida Canosa. La regidora dijo que el problema no estaba solo en los grandes vertidos, sino en los gestos del día a día: "Dicimos que pro un vaso non pasa nada, que por unha cabicha non pasa nada, pero son moitos vasos e moito lixo".

Al cierre de la jornada, José Manuel Barros recurrió al grito de guerra de la plataforma: "Mar limpo xa!", que corearon los voluntarios. "Que esto se repita muchos años más", añadía Óscar Vales, mientras la alcaldesa, por su parte, dejaba un objetivo para la próxima edición: "Que o ano que ven, en vez de ser dúas bolsas sexa unha soa".