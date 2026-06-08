La Xunta aprueba un concierto conjunto con las tres universidades gallegas para el uso de las instalaciones sanitarias

Una de las grandes polémicas durante la negociación del reparto de la docencia de Medicina entre las tres universidades gallegas estuvo, el verano pasado, en el acuerdo entre el Servizo Galego de Saúde y la Universidad de Santiago de Compostela para la actualización del concierto que permite la utilización de instalaciones sanitarias para investigación y docencia universitaria. En vez de hacer uno conjunto para las tres entidades académicas, optó por pactar uno específico con cada una. Y, en el de la compostelana, se incluía una cláusula que bloqueaba la posibilidad de crear una segunda o tercera facultad pública de Medicina sin su consentimiento. El revuelo creado obligó a aparcarlo.

Con el pacto para la descentralización de Medicina finalmente firmado y su puesta en marcha encauzada, este lunes, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció la aprobación de «un concerto único coas tres universidades, simultáneamente, para blindar a excelencia da formación e a investigación sanitaria». En este acuerdo para la utilización de las instituciones sanitarias con finalidades docentes, asistenciales y de investigación, la Xunta invertirá 21,5 millones de euros hasta 2030 —5,3 millones de euros al año—

El presidente gallego detalló que este concierto único aprobado este lunes por el Consello da Xunta sustituye a los individualizados que el Sergas mantenía con cada una de las universidades y que se prorrogaban de forma sucesiva desde 2001. La última ampliación vence este 30 de junio y urgía actualizar el concierto, tanto para actualizarlo a la realidad actual, como al nuevo marco normativo del sector público. Los vigentes desde 2001 vinculan los centros sanitarios de cada área a su universidad, por lo que el Chuac está ahora asignado a la Universidade da Coruña (UDC).

Docentes

«Con isto damos cumprimento ao que estaba previsto nese convenio que asinamos hai uns meses entre a Xunta e as tres universidades para descentralizar o grao de medicina», resaltó Rueda y añadió que, así, pretenden «regular de xeito conxunto o emprego dos centros de saúde e hospitais das diferentes áreas sanitarias para a docencia dos graos universitarios sanitarios e tamén vai permitir desenvolver proxectos conxuntos de investigación entre as tres universidades».

Además, incluye la vinculación directa de las plazas asistenciales con las plazas docentes o la ordenación del personal implicado, entre el que se incluye al profesorado asociado de Ciencias de la Salud (PACS). La Universidad de A Coruña podrá convocar en breve cuatro plazas de profesores asociados de Ciencias de la Salud, mientras la Universidad de Vigo dispondrá de otras tres.

También se recoge la financiación de las plazas de PACS del grado de Ingeniería Biomédica, con un importe de 279.982 euros para los cuatro años de vigencia.

Con esta medida, la Xunta sostiene que «ratifica su apuesta por la innovación y la investigación sanitaria, al tiempo que garantiza la transferencia del conocimiento a la práctica clínica y proyecta a la comunidad gallega como referente en formación sanitaria».

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La Universidade da Coruña se había opuesto, hace un año, a la propuesta de concierto entre el Sergas y la USC. Para el rector, Ricardo Cao, este concierto suponía «romper absolutamente todas las reglas del juego» que regían desde hacía 24 años, y advertía sobre la necesidad de «tener claras las derivadas» de su entrada en vigor. «Con este convenio, la docencia clínica de Medicina será impartida íntegramente por profesorado de la USC en todos los hospitales Eso es caminar para atrás, y otorgar a la USC control absoluto en esta materia. No es descentralizar, es recentralizar», criticaba el rector en julio pasado.