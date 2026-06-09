Acepta tres años de cárcel por secuestrar en A Coruña a una mujer con la que mantuvo una relación y por violarla

Un joven acusado de secuestrar, agredir, maniatar y violar a una mujer de la que tenía una orden de alejamiento, y con la que mantuvo una relación tras haberla conocido a través de una web de contactos, ha aceptado tres años y diez meses de cárcel, el pago de una indemnización de 20.505 euros y una multa de otros 1.200.

Ha sido en el juicio fijado para este martes en la Audiencia Provincial de A Coruña y tras un acuerdo entre el Ministerio Público y la defensa al reconocer los hechos el encausado y pactarse una rebaja de la condena. La misma incluye las atenuantes de reparación del daño -- tras haber ingresado el procesado el importe íntegro de la indemnización -- y trastorno mental.

"El acusado presenta una clínica psicótica negativa agravada paulatinamente que disminuye sus capacidades volitivas", ha apuntado la fiscal en Sala.

En concreto, el Tribunal ha acordado en sentencia firme dos años de prisión y la obligación de someterse a un curso de reeducación sexual por el delito de agresión sexual; diez meses de cárcel por lesiones agravadas; un año por detención ilegal; y una multa de 1.200 euros por un delito continuado de quebrantamiento de medida cautelar.

Asimismo, por todos los conceptos, entre otras medidas, ha impuesto la prohibición de aproximación del encausado a menos de 300 metros de la víctima y de comunicación con ella por cualquier medio por el plazo de 14 años y seis meses; además de seis años de libertad vigilada al término del cumplimiento de la pena privativa de libertad.

Hechos

Según recoge el escrito de acusación del Ministerio Público, el joven, desde fecha indeterminada del año 2022, mantenía una relación sexual esporádica con la víctima, a la que conoció a través de una web de contactos.

Debido a un incidente que tuvieron en Portugal, un juzgado había dictado una orden de alejamiento y prohibición de comunicación del hombre con respecto a la chica. Sin embargo, desde al menos el día 16 de diciembre de 2022, acudió regularmente a las poblaciones de Arteixo y de A Coruña y, en diversas ocasiones, se citó con la denunciante, manteniendo relaciones sexuales consentidas alguna vez.

El día 21 de diciembre de 2022, volvió a desplazarse nuevamente hasta la ciudad herculina, "merodeando por las inmediaciones del domicilio" de la mujer y "aproximándose a ella cuando se hallaba paseando a su perro". Allí, la instó a subir a la furgoneta, "lo que ella hizo por el miedo que le inspiraba", sostiene la fiscal.

Juntos se desplazaron por diferentes puntos de la ciudad, tanto a pie como en la furgoneta. En un momento determinado de la noche, el joven, en contra de la voluntad de la mujer, "la inmovilizó de pies y manos atándola con unas bridas que llevaba en el vehículo", la golpeó con una botella de cristal y la agredió sexualmente.

Seguidamente, el hombre se puso al volante de la furgoneta, con ella atada y herida en la parte posterior, y se la llevó en dirección a Lugo por la A6. Sin embargo, sufrió un percance por una avería en la furgoneta, que le obligó a detenerse en el arcén y a pedir ayuda.

Noticias relacionadas

Los automovilistas que se detuvieron para ayudarle se percataron de que de la parte trasera de la furgoneta caía sangre y avisaron a las fuerzas del orden público. El ahora condenado huyó a pie monte a través, pero fue detenido ese mismo día en la localidad de Arteixo.