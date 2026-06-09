El ambiente deportivo del Mundial se traslada a Marineda City con torneos, juegos, cromos y retos con premio
La programación incluye espacios de subsoccer, futbolines e intercambio de cromos, con horarios adaptados para toda la familia
El centro comercial Marineda City programa torneos, espacios de juego y actividades para trasladar el ambiente deportivo del Mundial de Fútbol 2026 a sus instalaciones. Desde 12 de junio y hasta al 18 de julio, los visitantes podrán demostrar sus habilidades en juegos y actividades como ‘Salta y gana’ o ‘Tira penalti’ -con portero giratorio-, entre los que se sortearán premios directos y una tarjeta regalo de 500 euros.
Uno de los principales atractivos será el Torneo Panna, una mini liga en formato uno contra uno que se celebrará los sábados 13, 20 y 27 de junio y 4, 11 y 18 de julio, de 18.00 a 20.30 hora en la Street Jaula de Marineda. Los participantes competirán en partidos rápidos que sumarán puntos para la clasificación general. El torneo incorporará la modalidad ‘Panna K.O.’, en la que el partido finalizará cuando un jugador consiga realizar un caño limpio a su rival manteniendo la posesión del balón. Cada jornada del torneo se premiará al ganador con una tarjeta regalo para disfrutar en el propio centro. Las inscripciones se realizarán el mismo día de la competición entre las 17:30 y las 18:00 horas.
Los interesados también podrán participar en espacios como el fenómeno viral subsoccer, además de futbolines, una jaula de Street football con porterías, así como en el intercambio de cromos y pintacaras que habrá en la zona infantil. Serán los sábados 13, 20 y 27 de junio y 4, 11 y 18 de julio de 17.30 a 20.30 horas.
Marineda City busca con esta iniciativa fomentar el deporte como motor de ocio y dinamización social, además de reforzar su vínculo con el tejido deportivo de la ciudad y la afición coruñesa. Las áreas de participación y entretenimiento estarán abiertas al público en horario de lunes a viernes, de 17.00 a 21.00 horas, y los sábados, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. Todas las actividades serán gratuitas y de libre acceso.
Actividades de la Fan Zone y horarios
Salta y gana, Subsoccer + futbolín, Jaula Street, Tira penalti
- Del 12 de junio al 18 de julio
- Horario: de lunes a viernes, de 17 a 21h, y sábados, de 12 a 14h y de 17 a 21h
- Espacios de uso libre
Torneo Panna. Mini liga en la Jaula Street.
- Sábados 13, 20 y 27 de junio y 4, 11 y 18 de julio
- Horario del torneo: de 18:00h a 20:30h.
- Inscripciones: de 17:30h a 18h (en la misma zona del torneo)
Fan Kids Zone
- Del 12 junio al 18 de julio
- Horario espacio de uso libre: de lunes a viernes, de 17 a 21h, y sábados, de 12 a 14h y de 17 a 21h
- Horario intercambio de cromos: los viernes, de 18 a 20h, y los sábados, de 12 a 14h
- Horario pinta caras: los sábados 13, 20 y 27 de junio y 4, 11 y 18 de julio, de 17:30 a 20:30h
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