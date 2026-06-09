Así arrebató Francisco Vázquez a Santiago la ruta a Londres-Heathrow para llevarla a A Coruña

La historia de la conexión aérea entre A Coruña y Londres nació como un triunfo de Francisco Vázquez, entonces alcalde de A Coruña, que supo aprovechar el malestar de Iberia con Lavacolla para llevar a Alvedro una de las conexiones más codiciadas, Heathrow, en el año 2006.

El origen del conflicto estuvo en Santiago. Iberia mantenía su conexión con Heathrow desde Lavacolla, pero la entrada de Ryanair en el aeropuerto compostelano alteró el equilibrio. La aerolínea irlandesa de bajo coste comenzó a operar vuelos a la capital británica desde Santiago, lo que incomodó a la compañía española. Iberia no veía con buenos ojos competir en la misma plaza con una low cost que ofrecía tarifas más agresivas y que amenazaba con disputarle una ruta de alto valor.

Fue entonces cuando Vázquez vio la oportunidad. El alcalde coruñés inició contactos con Iberia y consiguió que la compañía trasladase el enlace de Santiago a A Coruña. La noticia no gustó en la capital gallega. El entonces regidor compostelano, Xosé Sánchez Bugallo, acusó a Iberia de actuar "en represalia" por los acuerdos alcanzados con Ryanair. A Coruña, mientras tanto, celebraba la operación como una victoria de la ciudad.

El vuelo inaugural con el alcalde y el presidente de Iberia

El vuelo inaugural se celebró el 1 de febrero de 2006. A bordo viajaron Francisco Vázquez y el presidente de Iberia, Fernando Conte. Fue un éxito para Alvedro al que acompañaron los números durante los primeros años. La ruta sumó 76.682 pasajeros entre febrero y diciembre de 2006 y, en 2007, la cifra subió a 81.888. El enlace llegó a superar los 104.000 usuarios en 2015 y, en los últimos años, se estabilizó en torno a los 110.000.

La ruta que empezó operando Iberia fue cambiando de manos. En 2007 pasó a Clickair, una compañía de bajo coste impulsada por la propia Iberia. Dos años después, Clickair desapareció tras su fusión con Vueling, que asumió entonces la conexión entre A Coruña y Londres. La ruta permaneció operativa hasta 2020, cuando dejó de operar. En 2022, Londres regresó a A Coruña, pero mediante un enlace a Gatwick que terminó tras la finalización del convenio este mismo año.

La conexión con Heathrow se trasladó el pasado año a Santiago de Compostela, pero este martes se ha conocido la noticia de que la ruta dejará de operar a partir de este invierno. La conexión entre la capital gallega y Londres será, a partir de esas fechas, al aeropuerto de Gatwick.