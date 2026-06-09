El BNG llevará al pleno de A Coruña los problemas en la urbanización de Someso

El BNG llevará al pleno del próximo jueves los problemas del Recinto Ferial-Sector 7, la urbanización de Someso, una zona que, según denuncia la formación , "carece de equipamentos básicos, falta limpeza, iluminación -nomeadamente na zona de ExpoCoruña- e a conectividade é moi deficiente, sen boas conexións peonís cos barrios próximos, Mesoiro e Mato Grande". El concejal nacionalista David Soto defenderá una moción con varias propuestas para mejorar las condiciones de vida del vecindario.

Los nacionalistas también denuncia que el barrio está dividido por la avenida García Sabell, una vía que dificulta los desplazamientos a pie. "A metade do barrio está condenada a coller o vehículo particular para cousas tan básicas como facer a compra", afirma Soto.

Entre las medidas planteadas por el BNG está la mejora de la gestión del tráfico durante eventos multitudinarios en ExpoCoruña y el Coliseum , reforzar la presencia de la Policía Local, habilitar aparcamientos para usuarios e incrementar las conexiones en autobús. Además, la formación reclama controlar la maleza para que no invada las aceras.

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El BNG también insta al Gobierno local a que haga gestiones con la consellería de Sanidade para abrir un centro de salud que dé servicio al Sector-7, Someso y As Rañas.