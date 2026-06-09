El BNG llevará al pleno de A Coruña los problemas en la urbanización de Someso
La formación nacionalista denuncia la falta de equipamientos básicos, limpieza e iluminación en el barrio
El BNG llevará al pleno del próximo jueves los problemas del Recinto Ferial-Sector 7, la urbanización de Someso, una zona que, según denuncia la formación , "carece de equipamentos básicos, falta limpeza, iluminación -nomeadamente na zona de ExpoCoruña- e a conectividade é moi deficiente, sen boas conexións peonís cos barrios próximos, Mesoiro e Mato Grande". El concejal nacionalista David Soto defenderá una moción con varias propuestas para mejorar las condiciones de vida del vecindario.
Los nacionalistas también denuncia que el barrio está dividido por la avenida García Sabell, una vía que dificulta los desplazamientos a pie. "A metade do barrio está condenada a coller o vehículo particular para cousas tan básicas como facer a compra", afirma Soto.
Entre las medidas planteadas por el BNG está la mejora de la gestión del tráfico durante eventos multitudinarios en ExpoCoruña y el Coliseum , reforzar la presencia de la Policía Local, habilitar aparcamientos para usuarios e incrementar las conexiones en autobús. Además, la formación reclama controlar la maleza para que no invada las aceras.
El BNG también insta al Gobierno local a que haga gestiones con la consellería de Sanidade para abrir un centro de salud que dé servicio al Sector-7, Someso y As Rañas.
- El Puerto de A Coruña tiende la mano al de Ferrol: pone 'a su disposición' sus muelles para apoyar el desembarco de la fábrica de coches de SAIC
- Revuelo en el negocio inmobiliario de Os Mallos, en A Coruña, por la futura intermodal: 'Hay interés de invertir en alquiler de temporada y habitaciones
- El eclipse de Sol llega a los mercados de A Coruña: el Concello distribuirá 20.000 bolsas con el diseño de la Torre
- El bar con uno de los callos más famosos de A Coruña: 'La receta no se ha tocado en 52 años
- El Concello de A Coruña da licencia para que Metrovacesa construya 100 viviendas en Visma: los precios arrancan en 293.000 euros
- Marineda City abre nueva tienda dedicada al universo femenino
- José Luis Méndez Romeu: “A Coruña necesita una nueva instalación para la ópera y la ubicación perfecta es el muelle de Calvo Sotelo”
- El examen de Historia de España, el más difícil de la PAU 2026 en A Coruña: 'Nos ha matado