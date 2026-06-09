Carlos Ares cierra en A Coruña su gira 'La Boca del Lobo'
Las entradas para el concierto salen a la venta el próximo jueves 11, a las 12.00 horas
El músico coruñés Carlos Ares acaba de anunciar que volverá a su ciudad para celebrar el fin de la gira ‘La Boca del Lobo’ el próximo 19 de diciembre en el Palacio de la Ópera. A Coruña es una de las seis únicas paradas seleccionadas hasta el momento en España y la única cita en Galicia para el cierre de su gira tras el éxito cosechado en medio centenar de festivales, más de 15 conciertos en salas con cartel de ‘sold out’, 17.000 entradas vendidas y consolidado ya como uno de los nombres imprescindibles de la música española. La gira ‘La Boca del Lobo’ llega a su desenlace con esta serie de conciertos seleccionados que suponen el cierre definitivo a una etapa y un nuevo paso en su trayectoria.
Desde 2024, con la publicación de Peregrino, Carlos Ares recibió la acogida de público y crítica que le valió el Premio MIN a Mejor Álbum de Pop. Su segundo disco, La Boca del Lobo, vio la luz en mayo de 2025 y supuso su expansión creativa y de público, con un impacto que lo ha consolidado como uno de los artistas más solventes y magnéticos del panorama actual. A sus reconocimientos se han sumado con este trabajo el galardón a Mejor Actuación en Directo y el premio Artista del Año en los Premios de la Industria Musical de Galicia.
Con una comunidad cada vez más amplia y cientos de miles de oyentes mensuales, Carlos Ares se despide por todo lo alto de la gira ‘La Boca del Lobo’ como una de las voces imprescindibles del panorama musical actual. Las entradas están a la venta a partir del jueves 11 de junio a las 12.00 horas www.carlosares.com.
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