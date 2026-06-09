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El ciclo 'Concertos de Verán' de la Orquesta de Cámara Galega ofrecerá cinco conciertos en lugares emblemáticos de A Coruña

La propuesta musical se desarrollará en lugares como el Palacio de Capitanía y la iglesia de las Capuchinas, con la participación de varios solistas y cuartetos

Presentación del ciclo 'Concertos de Verán' en la Iglesia de las Capuchinas

Presentación del ciclo 'Concertos de Verán' en la Iglesia de las Capuchinas / Casteleiro

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RAC

A Coruña

La Orquesta de Cámara Galega y el Concello de A Coruña presentaron este martes el ciclo Concertos de Verán, una propuesta que ofrecerá cinco conciertos entre junio y julio en distintos espacios emblemáticos de la ciudad. La programación, de entrada libre hasta completar aforo, busca acercar la música clásica y de cámara a nuevos públicos.

Los conciertos se celebrarán en el Palacio de Capitanía, la iglesia de las Capuchinas, el auditorio de Afundación, el Paraninfo de la UDC y la iglesia de Santiago Domingo. Participarán Dúo Guillén-Triviño, Terra String Quartet con Oskar Espinosa, Uladzislau Khandohi, Diana Tischenko y José Gallardo, y la Orquesta de Cámara Galega.

El concejal de Cultura, Gonzalo Castro, destacó la importancia de "achegar a cultura clásica a toda a cidadanía a través de espectáculos accesibles que democraticen o acceso a todas as disciplinas artísticas e reforcen a oferta lúdica da nosa cidade".

La programación completa es la siguiente:

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  • 18 de junio: 20:00 horas, Palacio de Capitanía. Manuel Guillén y Gonzalo Triviño.
  • 22 de junio: 20:00 horas, Iglesia de las Capuchinas. Terra Quartet y Oskar Espinosa.
  • 30 de junio: 20:00 horas, Auditorio Afundación. Uladzislau Khandohi.
  • 2 de julio: 20:00 horas, Paraninfo de la Universidad. Diana Tishchenko y José Gallardo.
  • 4 de julio: 20:45 horas, Iglesia de los Dominicos. Orquesta de Cámara Galega.

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