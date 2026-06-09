Las claves de la futura área metropolitana del taxi en A Coruña: 634 licencias y tarifas homogéneas

La Xunta ha puesto sobre la mesa la creación de un área territorial de prestación conjunta del taxi en A Coruña y área metropolitana. La propuesta afectaría a los concellos de A Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo y Oleiros, con los que ayer mantuvo una reunión la administración autonómica. Estas son las claves básicas para entender qué se plantea, qué falta por decidir y cómo podría afectar a usuarios y profesionales.

¿Qué es el área conjunta de taxi?

Es una fórmula para que el servicio de taxi deje de organizarse de forma separada en cada municipio y pase a funcionar con criterios comunes en los cinco concellos incluidos en la propuesta: A Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo y Oleiros.

Dentro de esta área, los taxis podrían prestar servicio en todo el ámbito territorial, bajo una regulación compartida sobre tarifas, paradas, turnos, horarios, licencias y condiciones de funcionamiento. La propuesta no es nueva. Primero se planteó en O Val Miñor, donde se prevé que 54 taxis den servicio a Baiona, Nigrán y Gondomar.

¿Por qué surge esta propuesta?

El argumento principal es que la organización independiente del taxi en cada ayuntamiento genera limitaciones en la prestación del servicio. La Xunta sostiene que hay recorridos habituales que cruzan más de un término municipal y que existe una demanda intermunicipal que el sistema actual no resuelve de forma eficiente.

La memoria también cita factores como la existencia de polos comunes de atracción, como centros comerciales, playas o cascos urbanos, además de infraestructuras viarias o servicios sanitarios y educativos que conectan a diario a los cinco municipios.

¿Qué hace falta para aprobarla?

Por el momento, la propuesta está en tramitación. La Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes ha elaborado una memoria justificativa y debe recabar el posicionamiento de los concellos afectados. Al tratarse de una iniciativa de la Xunta, la ley exige el informe favorable de las dos terceras partes de los municipios incluidos y que esos municipios representen al menos el 75% de la población total del área. Como son cinco concellos, haría falta el apoyo de cuatro.

El vicepresidente segundo y representante en A Coruña de Unión Galega de Taxi, Juan Carlos Sambad, comentaba a este medio que la clave está en Arteixo, que tiene el polígono de Sabón con Inditex, y en Culleredo, que tiene Alvedro: "Esa preferencia no la van a querer perder ninguno de los dos".

El porcentaje de población se cumplirá en cualquier caso, ya que A Coruña respalda por completo la medida. Los municipios dispondrán de tres meses para informar sobre la propuesta. Si transcurre ese plazo sin pronunciamiento expreso, se entenderá que su informe es favorable.

¿Cuántas licencias tendría el área?

La memoria utiliza datos de población del INE a 1 de enero de 2025. El conjunto de los cinco municipios suma 380.744 habitantes. En cuanto a licencias de taxi, el área pasaría a contar con 634 licencias. De ellas, 519 son de A Coruña, 34 de Culleredo, 30 de Oleiros, 28 de Arteixo y 23 de Cambre.

¿Cómo afecta a los usuarios?

El cambio más notorio sería que el servicio tendría criterios comunes en toda el área. La propuesta prevé tarifas homogéneas, uso obligatorio del taxímetro, coordinación de paradas y la posibilidad de ordenar turnos, horarios, descansos y vacaciones para garantizar una cobertura más equilibrada.

También se regula que los usuarios puedan elegir libremente el vehículo que les preste servicio entre los dos primeros taxis situados en una parada. Además, la presidencia del órgano gestor podría establecer obligaciones de servicio en determinadas zonas, paradas o franjas horarias si se considera necesario para garantizar la atención.

¿Quién gestionaría el sistema?

La propuesta plantea crear un órgano gestor integrado por representantes de los cinco concellos. Ese órgano asumiría competencias como conceder, renovar o extinguir licencias; autorizar transmisiones; ordenar el servicio; determinar paradas oficiales; regular turnos y horarios; supervisar el cumplimiento de la normativa; tramitar sanciones y mantener un registro único de licencias.

También se prevé una Comisión Consultiva del Taxi, con representantes de los concellos, asociaciones profesionales del sector y asociaciones de consumidores y usuarios. Su función sería asesorar y emitir informes o propuestas para mejorar el servicio.

Noticias relacionadas

Cualquier modificación requeriría acuerdo de las entidades locales y autorización de la Xunta. Si alguno de los concellos integrantes se separa, el área se disolvería, aunque tendría que garantizarse la continuidad del servicio para evitar perjuicios a los usuarios.