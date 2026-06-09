El Concello de A Coruña revisa que las terrazas de la hostelería cumplan con las chinchetas que miden los límites

El Concello de A Coruña ha realizado este martes un control para asegurar que las terrazas de los establecimientos de las calles céntricas de la ciudad cumplen con las normativas de ocupación de la vía pública, señalizadas mediante marcas en el suelo conocidas como chinchetas.

Para poder hacer estas comprobaciones, un operativo encabezado por la concejala de Seguridad Ciudadana, Montserrat Paz, y el jefe de Seguridad del ayuntamiento, Carlos García Touriñán, recorrió varias zonas de la ciudad con una ambulancia, midiendo que esta cupiese por los espacios disponibles para garantizar su paso.

"Se trata de una actividad que ayuda a los locales a visualizar la necesidad de cumplir con las normas que no están puestas por capricho, sino por seguridad. En un caso de emergencia, los vehículos de los operativos sanitarios, policiales o de bomberos deben poder circular por todas las zonas", resaltó la concejala Montserrat Paz.

Control de las marcas de terrazas en establecimientos de hostelería / LOC

Durante la vigilancia algunos locales fueron advertidos de la necesidad de desplazar el mobiliario, aunque el Concello destaca en una nota de prensa que la mayoría de estos establecimientos cumplían con las normas.

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Desde el Concello recuerdan a los negocios que se debe respetar en todo momento la señalización del suelo que marca las dimensiones en las que se puede poner tanto el mobiliario como el toldo.