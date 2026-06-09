A Coruña refuerza la limpieza viaria en las playas durante la temporada de baño

A Coruña activará el próximo lunes el dispositivo municipal para la temporada de playas, que se prolongará hasta el mes de septiembre y que movilizará a cerca de un centenar de profesionales. Estos trabajarán en labores de limpieza, mantenimiento, socorrismo, asistencia sanitaria y vigilancia ambiental.

Uno de los principales refuerzos será en los servicios de limpieza y mantenimiento. A partir del inicio de la temporada, la maquinaria limpiaplayas actuará todas las noches en los arenales de la ciudad. Además, se reforzará la limpieza manual diaria, el vaciado de contenedores y papeleras y la atención al paseo marítimo, donde también se incrementarán los trabajos de recogida de residuos. Ayer, con motivo del Día Mundial de los Océanos, se realizó una limpieza de voluntarios en la playa donde se recogieron más de 1.500 colillas y cerca de 40 kilos de basura.

El Concello colocará más de 150 contenedores, con capacidad para 120 litros cada uno, destinados a las fracciones de orgánico y envases. En los accesos a las playas se instalarán también contenedores de fracción resto, pensados para pañales y otros residuos. El operativo de limpieza contará con medio centenar de operarios, con brigadas organizadas en turnos de mañana, tarde y noche para atender las necesidades de cada momento.

La cala de Bens, que seguirá funcionando como playa canina, tendrá una limpieza manual profunda de cara al verano. Debido a sus características, este arenal no puede ser limpiado con maquinaria, por lo que se hará de forma manual. El resto de playas tendrán cerrado el acceso a perros desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre, salvo las zonas caninas habilitadas. Con la nueva ordenanza de playas, saltarse esta norma puede acarrear una multa de hasta 750 euros.

Socorristas en O Parrote

En materia de seguridad, el Concello desplegará un operativo de socorrismo formado por 42 profesionales especializados, entre socorristas acuáticos, patrones de embarcación, personal técnico sanitario y coordinación operativa. La principal novedad es que la plataforma de O Parrote, que abrirá este verano, tendrá dos socorristas.

El servicio general funcionará todos los días de 11.00 a 21.00 horas en las playas de Riazor, Orzán, Matadero, As Lapas, San Amaro, Oza, O Parrote y Punta de Santa Cristina. El dispositivo contará con dos motos de agua de rescate en Oza y Riazor, una ambulancia de soporte vital básico en la playa, equipos de comunicación por radio y teléfono, emisoras náuticas, material sanitario homologado, tablas de rescate y nuevo material técnico de intervención acuática.

Estado de las playas

El dispositivo se completará con el servicio de vigilancia ambiental, que revisará 17 puntos de baño. El año pasado ya se realizaron 382 inspecciones. Como novedad para esta temporada, el Concello introducirá mejoras funcionales en la aplicación Ceus, una herramienta que ofrece información en tiempo real sobre el estado de las playas.

A Coruña contará este verano con cinco banderas azules concedidas por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor. Los arenales distinguidos son Riazor, Orzán-Matadero, San Amaro, As Lapas y Oza.

Accesibilidad y educación

Riazor, San Amaro y Oza contarán con duchas adaptadas y otros elementos para facilitar la movilidad de las personas con diversidad funcional. En Oza, además, se prestará apoyo a las actividades de la Fundación María José Jove dirigidas a personas con diversidad funcional.

A partir del 1 de julio se pondrá en marcha un programa gratuito de actividades educativas vinculadas al salvamento y socorrismo, dirigido a menores de 6 a 16 años. La iniciativa busca fomentar hábitos saludables, seguridad acuática y conciencia medioambiental. Las inscripciones se harán en las casetas de los socorristas.

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La alcaldesa destacó que el objetivo municipal es que vecinos y visitantes puedan disfrutar de las playas con "seguridad y limpieza".